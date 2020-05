Pese a la orden policial vecinos de barrios privados marcharon al centro de Tigre

Una caravana de autos partió desde esta tarde desde el barrio Santa Teresa e inició la recorrida por la calle Dean Funes donde se fueron sumando vehículos de los distintos barrios privados como San Isidro Labrador y otros de Rincón de Milberg.

En total, según la Dirección General de Tránsito del municipio de Tigre, participaron de la protesta unos 400 autos.

Los vehículos llegan por la avenida Intendente Ubieto, se pararon frente a la estación de Tigre, para hacer sonar sus bocinas dando la vuelta a la rotonda.

En el bulevar, la manifestación ocupó dos carriles y dejaron uno libre para que aquellos autos que no estén manifestándose pudieran pasar.

Para descomprimir el embotellamiento, desde el Municipio cortaron el puente Sacriste y así evitar que el tránsito siga circulando en dirección a la protesta.

"En el barrio Villanueva somos gente de clase media, profesionales independientes y comerciantes que necesitamos salir a trabajar porque no tenemos ingresos. A los funcionarios públicos que tienen su dieta asignada no se les mueve un pelo si no trabajan. Nosotros no. Necesitamos que el intendente se mueva, hable con el gobernador y empiecen a habilitar para que podamos salir a trabajar", dijo una de las manifestantes al canal TN.

Polémica por la prohibición Policial

La Policía bonaerense había tratado de impedir la marcha mediante un comunicado en el que se avisaba que está "terminantemente prohibida" la movilización vehicular en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

Incluso el ministro Sergio Berni, había respaldado la advertencia. Sin embargo, la marcha con bocinazos se realizó igual.

Todo comenzó cuando los vecinos hicieron pública la necesidad de manifestarse, el inspector Lucas Gabriel Farías, a cargo del destacamento de Villa La Ñata, hizo llegar una carta a los administradores de los barrios que decía: "Atento a lo normado en el artículo 205 del Código Penal, será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Esa resolución generó revuelo entre los vecinos que creen que se les coartan derechos de libertad de expresión. "La carta fue fundamental para que la gente saliera a manifestarse. En lo personal, a mí eso me motivó. Manifestarnos es nuestro derecho cívico", dijo otro vecino que participaba de la protesta en la que no se vio presencia policial.

La Asamblea de vecinos de Dique Lujan y Villa la Ñata por los humedales repudió la marcha

Enterados de la convocatoria de los barrios privados de Tigre a movilizarse contra la cuarentena por el COVID19, desde la Asamblea manifestaron su repudio a “toda acción violatoria de la cuarentena que todos con gran sacrificio estamos llevando a cabo, situación que golpea en especial a las familias más vulnerables, habitantes de nuestro distrito sin trabajo ni recursos para sobrevivir, mientras ellos cómodos en sus barrios altos se sienten vulnerados en su libertad”.

Mediante un comunicado destacaron que “Sabemos de la falta de solidaridad social de estos sectores, cómplices de la destrucción de nuestros humedales, que produjeron irreparables daños a nuestros barrios provocando el incremento de inundaciones y el aislamiento de muchos vecinos”.

Desde la asamblea destacan que “No solo deberían ser los habitantes de esos barrios quienes más respeten las normas de aislamiento, si no que en este momento de crisis, deberían realizar un aporte especial a través de impuestos de emergencia para ayudar a apaliar la grave situación de los carenciados y marginados de Tigre”.

“Solicitamos a las autoridades del Municipio que aplique un fuerte control en esos barrios para evitar el desplazamiento no autorizado de sus habitantes. No serán ellos quienes traerán el virus a nuestras casas y enfermaran a nuestras familias”, enfatizaron desde la Asociación.

Aclaración del Municipio de Tigre

Tras las marchas de comerciantes de la semana pasada y las autorizaciones dadas por la provincia para la apertura de algunos sectores industriales del distrito, muchos comerciantes y vecinos decidieron “relajar” la cuarentena por lo que se vio una mayor circulación en todos los barrios del distrito, incluso muchos comercios no autorizados abrieron “a medias” sus puertas.

Ante esta situación, el Municipio de Tigre informó ésta noche mediante un comunicado que permanecen prohibidos los paseos y salidas recreativas en los 40 distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tanto en la vía pública como dentro de barrios cerrados o countries de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en concordancia con el DNU 297/20 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina,

La única excepción permitida es el acompañamiento de niños y niñas a sus progenitores o adultos/as mayores a cargo en las compras en comercios de cercanía (Decreto 340-20, Art. 3; Res. 262/20 Desarrollo Social).