Julio Zamora: “Durante todos estos años estuvimos trabajando por la dignificación de nuestros trabajadores”

En la mañana de hoy lunes, un grupo de empleados municipales se manifestaron frente al Palacio Municipal en reclamo de soluciones al conflicto que se desató tras la decisión del municipio de Tigre de realizar un recorte de ingresos por “productividad” y la no renovación de contratos a algunos empleados monotributistas.

En la mañana desde el sindicado de Trabajadores Municipales de Tigre comunicó que acordaron con el municipio restituir el recorte a aquellos empleados que estuvieron prestando servicio, no obstante los empleados que no cumplieron tareas producto de cierre de áreas afectadas por la cuarentena verán en su liquidación una reducción salarial serano al 22% del ítem “productividad”.

No obstante otros grupos de empleados especialmente monotributistas no representados por el STMT a quienes no se les renovó el contrato, mantuvieron este mediodía reuniones con representantes del municipio que pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves tras no llegar a un acuerdo.

El intendente Julio Zamora realizó esta tarde declaraciones públicas refiriéndose al conflicto: “Desde el 20 de marzo que declaramos la emergencia municipal, redujimos el salario del intendente y secretario general en un 50% y entre un 25% y un 50% el de nuestros funcionarios, achicamos nuestro gabinete de 14 a 7 secretarías y redujimos los contratos grandes que teníamos.”

“Todas estas medidas fueron tomadas en función de nuestro principal objetivo que tenemos como municipio que es el de garantizarle a los vecinos de Tigre los servicios básicos como la salud, seguridad, servicios públicos y acción social directa”, agregó Zamora.

El intendente detalló que “Lo que queremos es, mediante el análisis prospectivo que hicimos de la evolución económica que va a tener el municipio en los próximos meses, garantizar la fuente de trabajo a todos. Y eso es lo principal”.

Respecto a la negativa de un grupo de empleados monotributistas de llegar a un acuerdo salarial explicó “Este esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos y acá no puede haber lugar para ventajistas o acciones mezquinas que no le hacen bien a nuestra sociedad”, y agregó “La organización gremial que representa a estos trabajadores monotributistas, no nos permite llegar a una solución, pero esperamos que entren en razón. Estamos dispuestos a mantener a todo el personal y a no despedir a ningún trabajador ni a cortar ningún contrato”

El intendente redoró que “Estamos pasando por una situación que nunca la vivimos. Estamos en una pandemia, es un hecho histórico que no había pasado nunca. A situaciones excepcionales, tenemos que dar respuestas excepcionales”.

“Hace 6 años que soy intendente y durante todos estos años estuvimos trabajando por la dignificación de nuestros trabajadores”, destacó Zamora respecto a su relación en el personal municipal.

Respecto a la situación económica del municipio explicó “Nosotros como municipio no podemos emitir billetes, no podemos endeudarnos, no podemos emitir ningún bono, no podemos tener déficit”, y agregó “Lo que yo quiero es llegar a la otra orilla, donde se recupera la económica, con todos los trabajadores municipales adentro”.

“Lo único que pido es que los dirigentes nacionales, que representan a un gobierno al que yo apoyo, entiendan que la situación económica es complicada, y que no es momento para buscar ventajas”, enfatizó Zamora.

Respecto a las posibles soluciones propuestas desde la gestión municipal para aliviar la crisis producida por la cuarentena, explicó “Estamos buscando un camino para poder iniciar las actividades en las automotrices, y de todo el mundo laboral que se mueve alrededor de estas empresas. Nosotros tenemos toda la voluntad y responsabilidad de hacerlo teniendo en cuenta la vida y la salud de nuestra población”.

“Estamos atravesando una situación social que es muy dramática para muchos vecinos de Tigre. Nuestro próximo paso, es pedir la apertura administrada de los sectores comerciales que aun hoy están cerrados y también para salidas recreativas” resaltó Zamora.

“Los niños y niñas no pueden salir desde que empezó la medida de aislamiento. Por eso es que estamos elaborando un protocolo de salida administrada con sectores y horarios específicos, y con mucho control para que no sea un caos”, explicó finalmente.