Empleados Municipales de Tigre se manifestaron ante recortes salariales y bajas de contratos

Desde el comienzo de la cuarentena, el intendente Juilio Zamora viene expresando el impacto económico que el aislamiento provocó en las arcas municipales, a tal punto de anunciar fuertes recortes en todas las áreas municipales no afectadas a la contención del COVID-19 y la reducción de Secretarías de 14 a 7.En principio, los recortes anunciados eran para el personal político, es decir Directores, Secretarios y Sub Secretarios, no obstante y ante la llegada de la liquidación salarial de Abril, un importante número de trabajadores municipales, fueron afectados por recortes, cesantías, y no renovación de contratos, principalmente los que se desempeñan en Polideportivos, Cultura, Centros de Salud, y Médicos no afectados al control de la pandemia. Además por el recorte de tareas en áreas municipales fueron despedidos y cesanteados agentes de seguridad privada que cumplían servicios en dependencias municipales.Esto provocó la inmediata reacción de distintos sindicatos, como la CICOP y la Asociación de Trabajadores de Tigre quienes fueron los primeros en alzar su voz.Además, Concejales de Frente Renovador manifestaron su preocupación por el ajuste que está llevando adelante el municipio de Tigre. Al respecto, la concejal Micaela Ferraro destacó “Aún no tenemos la dimensión exacta, pero nos llega la preocupación de los trabajadores a los que se les recortó drásticamente el salario, se les mensualizó el contrato o no se les renovó directamente, dejándolos sin trabajo sin previo aviso”.“El municipio modelo en políticas de género, vacía el área de género e infancia en pleno aislamiento social obligatorio, cuando los femicidios aumentaron considerablemente. Esperamos una respuesta por parte del Intendente ante esta grave situación que deja a muchas familias sin su fuente de ingreso”, finalizó Ferraro.Pese a que sólo se cumplió poco más de un mes de la cuarentena obligatoria decretada por el Presidente Alberto Fernández, el Intendente se quejó públicamente en reiteradas ocasiones sobre la baja abrupta de la recaudación producto del cierre de las grandes empresas que aportan mayoritariamente al municipio, “de 1.200 millones aproximados que recaudamos por mes, en abril sólo ingresaron 155 millones” afirmó Zamora. Además la ayuda provincial recibida es de sólo 15 millones, explicaron fuentes municipales a éste medio.Además destacaron que la medida afecta a cerca del 20% de los empleados municipales, los cuales ya no percibieron en el sueldo de abril un adicional por “productividad”, que representaría un 22% del salario de bolsillo, bajo el argumento que por el cierre temporario de las áreas no han ido a trabajar.En la mañana de hoy lunes, un nutrido grupo de empleados municipales se manifestaron frente al palacio municipal en reclamo de soluciones al mencionado conflicto.Al respecto, desde El Sindicato de Trabajadores Municipales emitieron un comunicado donde destacan que el pasado viernes se reunieron con el Secretario Fernando Lauria “para trasladarle todas las inquietudes que nos hicieron llegar nuestros afiliados”.El STMT explica que “pincipalmente el descontento por los descuentos realizados para aquellos compañeros por ejemplo de los Polideportivos que si estuvieron prestando servicios en otros lugares e igual sufrieron descuentos como Maestranza, Profesores y equipo médico”.Según explica el comunicado en dicha reunión se acordó el reintegro de lo descontado que se acreditará por planilla suplementaria en el transcurso de la semana.“También solicitamos que 14 compañeros de Fortalecimiento Familiar se considere nuevamente su situación contractual”, detalla el comunicado.