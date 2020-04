San Isidro y Vicente López apoyan la medida de no permitir las salidas de esparcimiento

Nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio

Los intendentes de San Isidro y Vicente López manifestaron su apoyo a la decisión del gobierno bonaerense de no habilitar las salidas de esparcimiento para los vecinos de sus distritos.En ese sentido, el Intendente Posse destacó “En concordancia con lo que dispuso el gobierno de Provincia de Buenos Aires, en San Isidro y localidades que conforman el AMBA, seguiremos con las restricciones que regían hasta ahora y no habilitaremos las salidas recreativas. Aún estamos lejos de haberle ganado al coronavirus”.Por su parte, Jorge Macri declaró en sus redes sociales; “Acompaño la decisión del Gobierno Provincial de mantener el aislamiento preventivo y de no permitir salidas recreativas en ciudades como Vicente López. Seguimos trabajando para cuidar a cada uno de nuestros vecinos”.No obstante, y más allá de la decisión individual de los intendentes, La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, anunciaron hoy en un comunicado conjunto que no permitirán las salidas recreativas contempladas en la nueva etapa del aislamiento obligatorio por el nuevo coronavirus.En cumplimiento de lo anunciado en el día ayer por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para esta nueva etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, cada Provincia debe determinar la habilitación de las nuevas actividades permitidas según la situación epidemiológica y demográfica.A tal efecto, cada Provincia procedió a diferenciar, según las localidades y sus características, la conveniencia de aplicar el régimen para las salidas de esparcimiento de una hora.En aquellas localidades con baja densidad poblacional y escasa o nula circulación viral, se permitirán las salidas de esparcimiento en las condiciones que se consensuen con las autoridades municipales.Mientras que, en aquellos grandes aglomerados urbanos con circulación viral, no se habilitarán las salidas de esparcimiento de una hora, y tal como expresó el Presidente en el día de ayer, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantiene sin modificaciones.Esta decisión fue tomada en consulta con el Gobierno Nacional.No obstante, se seguirá analizando la evolución de la tasa de contagios y, de ser ésta favorable, se evaluarán las diferentes alternativas que podrían permitir la habilitación de algún tipo de salidas de esparcimiento con modalidades restringidas.Estas decisiones se consensuarán con los respectivos intendentes municipales de cada uno de los respectivos territorios.