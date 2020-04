Kicillof dijo que en el conurbano bonaerense autorizar salidas “de momento no es aconsejable”

“En el conurbano o lugares muy poblados donde creció el contagio, de momento no son aconsejables estas salidas”, dijo el gobernador en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Provincia.Agregó que, para aplicar un sistema de salidas en el conurbano, en un futuro, habría que “pensar en turnos o limitaciones”.“A futuro, para aplicarlo deberá ser con mucho cuidado, con franjas horarias que no generen aglomeraciones”, expresó el mandatario bonaerense.Tras insistir con que, en el caso del conurbano bonaerense y otros distritos de la provincia, “en muy riesgoso” habilitar salidas de una hora y en un radio máximo de 500 metros respecto del domicilio, consideró, no obstante, “muy positiva la medida del presidente Alberto Fernández” que contempló esa posibilidad en la nueva etapa de la cuarentena que rige a partir de hoy.Por otro lado, en la entrevista que brindó esta mañana, Kicillof asumió que “el aislamiento genera tristeza, angustia”, dijo que esto se evaluó con intendentes y señaló que, por ese motivo, “en lugares de poco contagio, como parte del interior bonaerense” se habilitaron las salidas recreativas.“Si uno lee el decreto que firmó el Presidente, lo que dice muy claramente es que cada una de las provincias tiene que definir cuándo y dónde aplica esa posibilidad que da el gobierno nacional de que cada uno pueda ir un rato a estirar las piernas, salir del encierro”, explicó el gobernador.En base a las conversaciones que mantuvo con intendentes y expertos -señaló- “en aquellos municipios donde casi no hubo contagios se pueda empezar a dar esto (salidas cortas), pero cada caso es particular en cada distrito”.Respecto a la pandemia, Kicillof dijo que “es una situación inesperada” que le toca asumir como parte de su mandato que lleva pocos meses, en un contexto de “deterioro en la provincia en todas las áreas”.“Nuestro Presidente toma esta decisión muy importante al dictar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que nos dio tiempo”, agregó y señaló que ese tiempo ganado “permitió” a la provincia de Buenos Aires “recuperar infraestructura hospitalaria, incorporar insumos, camas y estar preparados”.Respecto del contacto que mantuvo con los intendentes del distrito, expresó que habló con todos “sobre educación, seguridad y obviamente de la pandemia” y dijo que los jefes comunales “son los que reciben las demandas “, al tiempo que destacó que está “orgulloso” de lo que “están haciendo en los 135 municipios”.