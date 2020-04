Evalúan el impacto de la cuarentena en las pequeñas y medianas empresas

En tanto, un "24% de las empresas no podrá enfrentar dichos gastos de abril, ni siquiera con dicha asistencia, por lo cual deberán endeudarse o aumentar el aporte de capital propio a la actividad", indicó la entidad.Según el informe, "un 6% de las MiPyME está actualmente considerando abandonar la actividad", lo que representa a unas 35.000 empresas con una dotación actual de 190.000 trabajadores.El Observatoro evaluó que en total "están en riesgo 415.000 puestos de trabajo adicionales", si "parte de las empresas que no pueden afrontar las erogaciones de abril no consigue endeudarse o aumentar el aporte de capital".En general, según el relevamiento, el 80% de las MiPyMEs está a favor de la flexibilización de la cuarentena para reducir el costo diario de la inactividad, que llega a US$ 115 millones.El informe sostuvo que sólo el 10% de las micro, pequeñas y medianas empresas están "totalmente operativas", mientras que el 54% del segmento se encuentra en situación no operativa y suma "aproximadamente 325 mil empresas"; mientras 36% de las empresas está parcialmente operativa.Por sectores, el 74% de las empresas de la construcción están no operativas; y lo mismo ocurre con el 65% de manufactura y el 65% de los comercios, mientras el sector de los Servicios "se encuentra relativamente menos afectado", indicó la FOP.Aún con los beneficios fiscales implementados por el decreto 332, señaló la Fundación, "la disminución de la presión fiscal sigue siendo la intervención preferida por las MiPyMEs", con foco en las "moratorias nacionales y provinciales y la disminución hasta el 95% de las contribuciones patronales o su postergación"."El crédito bancario como instrumento es relativamente más valorado por las empresas medianas que por las pequeñas y micro, vistos los problemas operativos/burocráticos que impone el sistema bancario", concluyó el informe.