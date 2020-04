No habrá intereses punitorios para cuotas de créditos que se encuentren impagas hasta el 30 de junio

Asimismo, indicó que los montos pendientes de pago "sólo podrán devengar el interés compensatorio a la tasa prevista contractualmente", de modo que los bancos sólo podrán incorporar dicha cuota en el mes siguiente al final de la vida del crédito, "considerando el devengamiento de la tasa de interés compensatorio".La decisión fue anunciada a través de la Comunicación “A” 6949, en la que también se estableció una reapertura parcial de sucursales para pagar jubilaciones y asignaciones sociales, la habilitación de buzones de depósito para grandes montos de efectivo y una prórroga hasta el 13 de abril para el pago de vencimientos de tarjetas de crédito."Quedan excluidas de esta disposición las asistencias crediticias otorgadas al sector financiero", afirmó el Central a través de la circular."Es una buena medida. Da alivio a las empresas y familias que no están teniendo ingresos mientras que a los bancos mucho no les afecta, porque son créditos con tasa más alta que las que dan ahora", apuntó a Télam Guillermo Barbero, socio de First Capital.La decisión de hoy del Central se suma a una serie de medidas adoptadas para llevar alivio a empresas y familias en el marco de las restricciones impuestas durante la cuarentena para mitigar la posibilidad de contagio del Covid-19.De todas estas, la que despertó mayor interés fue la de liberar unos $350.000 millones en liquidez a los bancos para que puedan otorgar créditos para el pago de haberes y capital de trabajo a una tasa máxima del 24% a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).Según fuentes del sector, las consultas por estas líneas se mantuvo muy alta desde fin de la semana pasada, cuando algunas entidades anunciaron la apertura de estas líneas de crédito."Tenemos muchas preguntas de clientes a sus oficiales de cuenta para acelerar el proceso de acreditación de los préstamos. El viernes llegamos a colocar más de $900 millones en estos préstamos, una cifra muy fuera de lo común", aseguró a Télam el oficial de Banca Coorporativa de uno de los bancos participantes.En los últimos días los bancos Nación, Ciudad, Provincia, Galicia, Patagonia, Credicoop, Itaú, Supervielle y Comafi informaron a sus clientes que pueden gestionar sus créditos, tanto a través de préstamos a corto plazo como adelantos en cuenta corriente, dependiendo de la entidad.Esta mañana se sumaron a esta lista los bancos Santander y el HSBC, con un fondeo de cerca de $8.000 millones entre ambos.El HSBC ofrecerá a sus clientes créditos para capital de trabajo, pago de haberes y compra de insumos y equipamiento de salud al 24%, con un período de repago diferencial, dependiendo de la línea.Por su parte, el Santander puso hoy a disposición de sus clientes Mipymes créditos al 24% para pago de salarios por $ 3.500 millones, a lo que se suma a una línea vigente para empresas del rubro salud, a través de la cual ya desembolsó $ 550 millones de los $1.000 millones disponibles.