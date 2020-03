El Gobierno no descarta que pueda extenderse el ciclo lectivo

"Todo está sobre la mesa, la escuela es irremplazable y el proceso de aprendizaje es muy distinto el del hogar que él se tiene dentro del aula", destacó el ministro y añadió que "nuestro gran desafío" es que esta realidad no lleve a una profundización de la desigualdad educativa por las diferencias educativas o tecnológicas que puede tener cada hogar.Al respecto, sostuvo que se analiza cuándo se puede volver a las aulas para saber si se extiende el ciclo lectivo pero, aclaró, que "hay que ser consciente" que si la extensión se prolonga "no podemos pensar que podemos resolver todo esto en un año lectivo"."Estamos trabajando intentando generar en esta complejidad la mayor continuidad pedagógica posible", aseguró el ministro a El Destape Radio."Venimos trabajando en un escenario que incluye mayor producción educativa, programas de televisión para cada uno de los años del ciclo lectivo para que puedan ser proyectados por la TV pública, Paka Paka y Encuentro".En la misma línea, explicó que los contenidos son también para "canales provinciales y del sector privado porque creemos que la televisión es la herramienta para poder ordenar y escolarizar más nuestra vida"Además, el funcionario destacó el "rol fundamental del maestro para fortalecer el vínculo a partir del uso de la tecnología".Trotta destacó que los comedores escolares siguen abiertos "gracias al compromiso de los maestros" y donde aún no se pasó a sistema de viandas "estamos trabajando para que puedan hacerlo pronto".Al ser consultado sobre la posibilidad de un bono adicional para los docentes como el que tienen los profesionales de la salud dijo que "no se ha planteado hasta el momento".