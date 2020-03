El siguiente es el detalle de las medidas adoptadas en este período:

El Gobierno nacional anunció un ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos para trabajadores independientes informales y monotributistas de las categorías más bajas que, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el Presidente para disminuir el avance del coronavirus COVID-19 en el país, no tienen posibilidades de sostener su trabajo.La medida beneficiará a 3,6 millones de familias que tienen un único ingreso vinculado a este trabajador independiente.Así lo informaron esta tarde los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, desde la Residencia de Olivos."La semana pasada anunciamos medidas para proteger al trabajo y medidas de transferencia directas de ingresos. Hoy estamos completando esas medidas con la creación de un Ingreso Familiar de Emergencia", sostuvo el ministro Guzmán."Lo que estamos haciendo es asegurarnos que todas las personas que viven en Argentina queden protegidas en esta situación de crisis", acotó.Se trata de un pago único “pero que podría repetirse si la situación lo amerita”, precisó Moroni. El titular de la cartera laboral puntualizó que: “Los requisitos son ser argentino nativo o naturalizado o residente legal con más de dos años, no poseer otro ingreso, ni tener un patrimonio importante, tampoco tener renta financiera”.Aclaró el ministro que el beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo “porque entendemos que apuntan a cosas distintas. La AUH apunta a atender a los hijos menores, este ingreso a atender esta situación de pérdida de ingresos de la familia como consecuencia de la emergencia sanitaria”.El trámite se realizará íntegramente online. “El sistema va a ser muy simple, no hay que llenar ninguna planilla. Tienen que ver las normas que van a ir sacando la Anses y el Ministerio de Trabajo. Va a haber una página donde van a tener que inscribirse”.Indicó que los beneficiados tendrán un plazo de 10 o 15 días para llenar esa inscripción vía internet, “y a partir de esa fecha se fija la fecha de pago”.Moroni explicó que la web estará operativa en los primeros días de abril.El objetivo del paquete anunciado es paliar el impacto económico, sanitario y social de la cuarentena en especial en los sectores más postergados.- Creación de un Ingreso Familiar de Emergencia: un pago único de $10 mil para trabajadores informales, empleadas dométicas y monotributistas inscriptos en categorías A y B que beneficiará a 3,6 millones de hogares.- Créditos a tasa baja por más de $350.000 millones destinados fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas ($320.000 millones para capital de trabajo por 180 días con tasa de interés fija del 26% anual; $25.000 millones a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos; $8.000 millones para la producción de equipamiento tecnológico para teletrabajo y $2.800 millones para infraestructura en parques industriales).- Aumento en $100.000 millones del presupuesto para la inversión en obra pública, destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas y de escuelas, y de turismo; y canalización de $1.706,19 millones del Tesoro Nacional para financiar programas de prevención y control del coronavirus (incluidos $541.590.681 para la Administración Nacional de Laboratorios Carlos Malbrán).- Relanzamiento del programa Procrear en dos modalidades: para construcción y refacción de viviendas, 100 mil créditos; y nueva línea rápida para pequeñas refacciones y mantenimiento de hogares, 200 mil créditos de hasta $30 mil cada uno.- Establecimiento de precios máximos por 30 días, prorrogables, para 304 productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos, que tomarán como parámetro los valores existentes al 6 de marzo pasado.- Renovación del programa Ahora 12 por un plazo de seis meses y expansión hacia compra on line de productos nacionales, con énfasis en las pymes.- Reducción de las cargas previsionales e impositivas por 90 días para empleadores de actividades relacionadas con la salud; y reducción de las alícuotas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios para asimilar a todo el sistema de salud al tratamiento vigente para obras sociales.- Eximición del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia, como los sectores vinculados al turismo o el espectáculo.- Ampliación del Programa de Recuperación Productiva (Repro) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria.- Prórroga hasta el 30 de abril de la suspensión de embargos a las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes); y la presentación web del formulario 572 de deducciones del impuesto a las Ganancias, y ampliación hasta el 30 de junio de las entregas digitales de declaraciones juradas.- Flexibilización de los encajes y nuevos topes a la posición de Letras de Liquidez (Leliq) de los bancos que liberan $350.000 millones para créditos blandos a empresas y familias; y habilitación a que, hasta septiembre de 2020, se añadan 60 días de plazo para cada categoría de deudor y, para sostener la capacidad prestable, suspensión hasta el 30 de julio de la posibilidad de distribución de resultados por parte de las entidades financieras.- Suspensión hasta el 31 de marzo de las inhibiciones de cuentas bancarias al declarar inhábiles todos los días hasta esa fecha para cualquier actuación cambiaria y financiera prevista por el Régimen Penal Cambiario.- Prórroga Automática Excepcional de 30 días corridos, contados a partir del 12 de marzo de 2020, a las Declaraciones Juradas de Ventas Al Exterior (DJVE) vigentes en el marco del registro de las ventas al exterior de los productos de origen agrícola.- Bono extraordinario de $3.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y la diferencia entre el haber de aquellos que estén por debajo de $18.892 y ese monto.- Refuerzo del seguro de desempleo y pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo (AUE) por $3.100; y adelanto del pago para el próximo viernes 27 de marzo; y de los haberes de los jubilados y pensionados que cobren más de $ 17.859 y posean documentos de identidad terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9..- Postergación del pago de las deudas de abril y mayo con Anses de AUH y jubilados.- Suspensión del trámite de actualización de fe de vida, por parte de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas durante marzo y abril.- Mayores plazos para el pago de créditos contraídos con la Anses.- Fortalecimiento de la provisión de alimentos en comedores comunitarios y en espacios de contención de sectores vulnerables.