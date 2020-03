Alberto Fernández: “a los intendentes les pedí que ayuden a controlar la cuarentena y los precios”

“Les pedí que me ayuden a controlar la cuarentena, que seamos absolutamente estrictos en el cumplimiento de la cuarentena y también les pedí que me ayuden a combatir los precios porque sigue habiendo sinvergüenzas que aprovechan la situación de crisis para hacer sus propios negocios y ganar dinero a costa de quien lo necesita”, señaló en diálogo con Radio Nacional al cabo del encuentro que encabezó en la Quinta de Olivos.El jefe de Estado indicó que durante la reunión, de la que también participó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se habló de “cómo hacerle llegar comida a los sectores más postergados del Gran Buenos Aires”, con la intervención del Ejército.“La respuesta de ellos fue muy buena, el compromiso fue muy grande”, valoró.El presidente señaló que una preocupación general que observó en los intendentes es que con la caída de la actividad económica “se frena la recaudación fiscal”, lo que hace “más difícil sobrellevar las exigencias que el momento nos impone a todos los que gobernamos”.En ese sentido, Fernández relató que durante la reunión se habló de que el Gobierno nacional “apoye a las intendencias” con recursos para poder afrontar la crisis, y también se planteó “aliviar cierta presión fiscal” que tienen los municipios a la hora de ejecutar obra pública y pagar el servicio de recolección de basura.“Aunque el tema central fue cómo paramos la pandemia”, aclaró, y rechazó que se haya tocado la cuestión del estado de sitio.Según se supo, los intendentes realizaron un diagnóstico de la situación de cada distrito, analizaron el cumplimento de la cuarentena obligatoria establecida en todo el país desde el viernes 20 de marzo pasado, el estado de la red sanitaria instalada, el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar en formato de viandas y la asistencia a comedores comunitarios, entre otros asuntos.“El Presidente nos propuso que nos incorporemos a un comité de emergencia integrado por todos los niveles del Estado para analizar juntos la situación en materia de salud, Economía y seguridad para enfrentar al virus y que podamos sumar nuestras propuestas e ideas”, sostuvo el jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, al término del encuentro.Además de Fernández, y de Grindetti, asistieron al cónclave los jefes comunales Juan José Mussi, de Berazategui; Julio Garro, de La Plata; Juan Zabaleta, de Hurlingham; Gustavo Posee, de San Isidro; Jorge Macri, de Vicente López; Ariel Sujarchuk, de Escobar; y Alejandro Granados (jefe de Gabinete), de Ezeiza.También Lucas Ghi, de Morón; Mario Ishii, de José C. Paz; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Gustavo Menéndez, de Merlo; Fernando Gray, de Esteban Echeverría; Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Mayra Mendoza, de Quilmes y Fernando Espinoza, de La Matanza, entre otros.