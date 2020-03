21.03.2020 - 20:20

En Tigre 52 personas fueron demoradas por no cumplir con el aislamiento preventivo El intendente Julio Zamora supervisó el procedimiento llevado a cabo por tercer día consecutivo, a cargo de los equipos del área de Salud y de agentes de Protección Ciudadana. Además de monitorear automóviles y controlar la temperatura de pasajeros, el Municipio restringió el ingreso a la ciudad a quienes no son vecinos o no pudieron justificar su libre circulación.