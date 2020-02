El gobierno bonaerense quiere eliminar la cláusula gatillo de la paritaria docente

“Nos toca negociar a principios de año cuando hay muchísima incertidumbre. En la Provincia no hay presupuesto, en la Nación tampoco. No hay proyecciones de inflación y falta la reestructuración de deuda. No están dadas las condiciones para cerrar un acuerdo largo, de todo el año. La posibilidad de hacer un puente existe”, dijo Malec.La funcionaria destacó el “buen diálogo” alcanzado con los gremios docentes y celebró que ayer haya comenzado la paritaria con la formalización del intercambio que se venía dando desde diciembre pasado.“Lo que se hizo ayer es poner en conocimiento a los docentes del estado de situación financiera de la Provincia”, dijo la funcionaria bonaerense en declaraciones a radio Continental y agregó que también se escucharon los principales reclamos.Se convocó para una primera reunión en las tres comisiones que se conformarán para jueves o viernes, dependiendo de las temáticas a discutir.Los docentes pidieron que se revean los sumarios que se iniciaron en el marco de uno de los paros durante la gestión de María Eugenia Vidal, que la gestión de Axel Kicillof evalúa como “muy duros, con sanciones extremas”.Ayer la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, anunció que convocará la comisión para la resolución de estos sumarios.La fecha de pago del remanente que quedó de diciembre será debatida este miércoles en una reunión con el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.Ruiz Malec consideró que la cláusula gatillo suele ser una herramienta que va en contra de la baja de la inflación, pero aclaró que esto será debatido en la mesa de negociaciones y se alcanzará un acuerdo de forma conjunta.“La clausula gatillo es una herramienta defensiva que se puso cuando hubo un gobierno que buscaba la caída del salario real, mientras que antes de 2015 el salario real creció en casi todos los años y esta cláusula no estaba”, dijo la ministra.Admitió que hay “miedo razonable en los gremios por lo sucedido en los últimos cuatro años para que insistan con seguir esta herramienta”, por lo que señaló que va a requerir otros mecanismos que deje tranquilos a los gremios y a los trabajadores, con la certeza de que no van a seguir perdiendo contra la inflación.