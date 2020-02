CAME Y CGERA destacaron que la moratoria lanzada por la AFIP

La AFIP lanzó este jueves una amplia moratoria para pymes, monotributistas y autónomos, a la cual se podrá adherir entre el 17 de febrero y el 30 de abril.“Celebramos y apoyamos esto. Esperamos que la medida recorra el país para que todas las pymes entren en posibilidad de pago”, subrayó el presidente de CGERA, Marcelo Fernández.En este sentido, resaltó que las pymes “se han atrasado por las políticas aplicadas durante los últimos años y no porque han querido”.“Es lo que veníamos pidiendo desde la entidad”, afirmó y consideró que “le sacaron el pie de encima a las pymes”.En un comunicado, aseguró: “Esto nos permite recomponernos y pensar en reactivar la actividad económica”.Por su parte, el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, analizó: “Esta medida es un gran alivio para las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, ya que las deudas impositivas acumuladas con la AFIP ascienden a $25.000 millones”.“Esta deuda estaba paralizando la actividad pyme”, apuntó y remarcó que “desde el año pasado, la CAME venía solicitando la emergencia pyme que, entre sus pedidos, incluía una moratoria”.Señaló que en la Argentina “las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad económica dado que representan el 44% del PBI nacional, movilizando el 70% del empleo privado”.En tanto, el secretario general del gremio UpsAfip, Julio Estévez, indicó: “Pasamos cuatro años diciendo que el sector generador de empleo de la Argentina necesitaba un alivio financiero de sus deudas fiscales”.“No nos escucharon y llevaron a la quiebra a miles de contribuyentes”, fustigó y expresó “total satisfacción” por la iniciativa.