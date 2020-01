AYSA monto un operativo con camiones cisternas para asistir a vecinos del Barrio 31 de Retiro

Ese inconveniente continúa y produce un extenso corte en la provisión de agua, por lo que la empresa dispuso asistir a los vecinos montando un operativo con camiones cisterna que se mantendrá hasta que el inconveniente quede solucionado.En ese marco, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, expresó: “Una vez más, tuvimos que enviar el operativo para asistir a los vecinos por la falta de agua. Desde AySA siempre vamos a estar presentes ante estos inconvenientes, y ya nos pusimos en contacto, otra vez, con las autoridades del GCBA para que sepan de la intervención y para ponernos a disposición por si necesitan asistencia técnica de nuestros equipos por la obra que están realizando. Espero que el GCBA pueda finalizar la obra en el menor tiempo posible”.Sofía González, Comunera del Frente de Todos, agregó “tuvimos que recurrir una vez más a Malena, presidenta de AySA, para que nos ayude con la problemática que persiste hace tiempo en la manzana 100 bis del barrio 31. El Gobierno de la ciudad no termina la obra cómo se comprometió. No dijeron que iban a enviar para asistir unas motos con tanques de agua de 3000 litros y apenas vino una con un tanque de 500 litros. Una vergüenza”.La empresa resaltó que la responsabilidad sobre la red de agua del barrio 31 es pura y exclusivamente del Gobierno de la Ciudad, no son redes de AySA sino del GCBA.Por último, AySA recordó a los usuarios que ante cualquier consulta pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica 0800-321-2482 (AGUA) durante las 24 horas, o de lunes a viernes de 8 a 18 en los canales oficiales de Twitter, @aysa_oficial, y Facebook, AySA.Argentina.