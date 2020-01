San Fernando, Pilar y AySA acordaron obras de ampliación de las redes cloacales

Con el fin de comenzar un trabajo conjunto beneficioso para los vecinos de la ciudad, el Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, visitó la planta potabilizadora de AySA junto a la Presidente de Agua y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini; y el Jefe Comunal de Pilar, Federico Achaval. Alcanzaron un convenio de ampliación de las redes cloacales en las ciudades. Se da en el marco de la presentación en San Fernando del Programa Argentina Hace, lanzado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández; el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof; y Ministros del Gabinete del Poder Ejecutivo.









Notas relacionadas: Notas relacionadas: - AYSA monto un operativo con camiones cisternas para asistir a vecinos del Barrio 31 de Retiro

“Para nosotros es muy importante, luego de cuatro años que nos hemos sentido discriminados y no tuvimos obras en el distrito, y llega ahora una gestión nueva que a poco de asumir entiende la situación económica grave del país y que todos debemos poner lo mejor de nosotros para sacar adelante a la Argentina”, manifestó Juan Andreotti, quien suscribió al acuerdo conjunto logrado.En relación al programa de trabajo, explicó: “Entre AySA, el Ministerio de Obras Públicas y los municipios, vamos a lograr que el vecino tenga una mejor calidad de vida con salubridad y medio ambiente. Esa reactivación del trabajo además es la onda económica que hace falta para salir adelante. Nos pone contentos firmar el convenio y nos van a tener de pie acompañando junto a todos”.Los funcionarios recorrieron la Planta Depuradora Norte que funciona en el distrito. Sirve a los partidos de San Fernando, Tigre y San Isidro, abastece a 600 mil habitantes y tiene un promedio de 155.520 m³ de líquidos tratados por día.La Presidente de AySA, Malena Galmarini, consideró que “es sumamente importante, no solamente por la firma del convenio en sí, sino porque son dos intendentes jóvenes que entienden la necesidad de llevar agua y cloacas a los vecinos. Es fundamental para el medio ambiente, la salud, el desarrollo de las comunidades y ellos entienden la situación crítica que está viviendo Argentina”.“AySA está en una situación complicada –agregó- y ya no puede hacer las obras sola por eso los Municipios van a colaborar con el fin de llevar los servicios a todos sus servicios. Lo que hacen Federico (Achaval) y Juan (Andreotti) ojala que se replique en otros distritos. AySA va a volver a ser lo que una vez fue porque hay gran capacidad de los trabajadores y muchas ganas de hacer cosas. Estos 4 años que vienen volverá a ser la empresa pujante y modelo que fue durante mucho tiempo”.Y el jefe comunal pilarense Federico Achaval también destacó la importancia del programa lanzado. “La verdad que somos conscientes que el acceso a los servicios públicos como el agua corriente y la cloaca son una deuda que tenemos como sociedad. Desde los municipios debemos salir a colaborar para que nuestros vecinos tengan ese derecho. El otro punto fundamental que plantea el convenio es la posibilidad de generar fuentes de trabajo, que es activación para los distritos. Es lo que necesitamos en Pilar y lo que necesita Argentina”, afirmó.La inversión general del Plan de Obras ‘Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo' de AySA con el Programa Argentina Hace es de 2.700 millones de pesos. Se beneficiarán a 415.000 habitantes y se convocará a 152 cooperativas. Los planes se conforman con una dinámica de trabajo asociada entre AySA, la Agencia de Planificación (APLA), las cooperativas de trabajo y los municipios.