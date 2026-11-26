El campeón mundial y tres veces campeón sudamericano fue distinguido en una ceremonia realizada en Buenos Aires. Con 30 años de trayectoria, el representante del Dojo Espartano recibió el reconocimiento internacional en su edición 2026.

El maestro de artes marciales Gustavo Balbuena, representante de Tigre, fue incorporado al Hall of Fame Internacional de Artes Marciales en su edición 2026. El reconocimiento distingue su trayectoria de tres décadas en distintas disciplinas y su recorrido como campeón mundial y tres veces campeón sudamericano.

La ceremonia tuvo lugar el 7 de noviembre en el Salón de Ceremonias del Regimiento 1 de Patricios, en Buenos Aires. Allí recibió el anillo oficial que acredita su incorporación y fue incluido en el Libro de Oro 2026, denominado The Greatest Martial Artists, que reúne a exponentes de las artes marciales de distintos países.

Balbuena cuenta con 30 años de trayectoria y posee el grado V Dan de Taekwondo. Su recorrido deportivo también incluye experiencia en Kick Boxing y Muay Thai. Actualmente representa al Dojo Espartano de Tigre.

Tras recibir la distinción, el maestro destacó el significado colectivo del reconocimiento y su relación con la ciudad: "Este premio no es solo mío, es de Tigre, de mi familia y de todos los que me conocen".

Un reconocimiento que llevó el nombre de Tigre

Durante el encuentro, Balbuena también entregó el libro "Tigre" a las autoridades internacionales presentes, encabezadas por el maestro Juan Martín Álvarez, presidente del IHOF.

El gesto tuvo como propósito representar a su ciudad en el ámbito internacional y acompañar la distinción recibida con un símbolo de su pertenencia local.

Su incorporación al Hall of Fame Internacional de Artes Marciales 2026 suma un nuevo reconocimiento a la trayectoria deportiva de Gustavo Balbuena, quien desarrolló su carrera en distintas disciplinas y representa a Tigre en el ámbito de las artes marciales.