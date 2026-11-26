Nicolás Daniel Pereyra había ingresado al agua el martes junto a un grupo de amigos y no volvió a salir a la superficie. Prefectura Naval y buzos especializados participaron del operativo de búsqueda.

Nicolás Daniel Pereyra había llegado al sector del Canal Villanueva, en las inmediaciones de la avenida América, en Dique Luján, junto a un grupo de amigos. De acuerdo con el testimonio de una allegada, cerca de las 17 horas del martes ingresó al agua y no volvió a salir a la superficie.

A partir de su desaparición se inició un operativo de búsqueda que contó con la participación de efectivos de la Prefectura Naval Argentina y buzos especializados.

Según relataron familiares y allegados que permanecieron en el lugar durante la madrugada, el rastrillaje se reanudó durante las primeras horas de este jueves con la presencia de personal de Prefectura y Bomberos de Benavídez.

Finalmente, este jueves se confirmó el hallazgo sin vida del joven, luego de dos días de búsqueda en el canal. Las circunstancias del episodio son materia de investigación.