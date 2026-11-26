Los trabajos incluyen nueve tramos de veredas sobre las calles Hipólito Yrigoyen y Caseros, nuevas rampas, solado podotáctil, iluminación y mejoras en el arbolado. Soledad Martínez recorrió la zona y explicó el alcance de la intervención.

El entorno del Hospital Municipal Houssay está siendo renovado con obras sobre veredas, rampas, iluminación y arbolado para mejorar la circulación peatonal en uno de los sectores de mayor movimiento de Vicente López. La intervención comprende nueve tramos de las calles Hipólito Yrigoyen y Caseros, frente al establecimiento de salud.

La intendenta Soledad Martínez recorrió los trabajos y explicó que el proyecto incluye también mejoras en los cordones, acondicionamiento de raíces, poda, incorporación de cestos papeleros y nuevos espacios para estacionar motos y autos.

"Estamos dejando a nuevo todo el entorno del Hospital Houssay. Estamos arreglando las veredas, los cordones, acomodando las raíces de los árboles, la poda, sumando iluminación, nuevos cestos papeleros, lugares para las motos y los autos. En definitiva, estamos trabajando con todo el equipo de Espacio Público para que el hospital, que funciona y atiende exclusivamente a los vecinos de Vicente López, también te reciba mejor desde afuera".

Las obras buscan facilitar el acceso al hospital y la circulación de personas mayores, familias con cochecitos y personas con movilidad reducida. Los sectores intervenidos presentaban desgaste y desniveles producto del paso del tiempo.

Qué trabajos se realizan frente al Hospital Houssay

La renovación contempla la colocación de nuevas baldosas, mejoras en las rampas y la incorporación de solado podotáctil para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. También se acondicionará el equipamiento urbano existente.

En materia de arbolado, un relevamiento de la Dirección de Arbolado determinó las intervenciones necesarias en el sector. Está prevista la plantación de nuevos ejemplares, el retiro de restos de troncos, el corte de raíces y el acondicionamiento de canteros para favorecer el crecimiento de los árboles y evitar que afecten las nuevas veredas.

Los trabajos se ejecutan por etapas y alternan los accesos para garantizar el ingreso al hospital y la circulación de ambulancias mientras se desarrollan las tareas.

La zona concentra un importante movimiento cotidiano por la actividad del establecimiento sanitario, los comercios y las paradas de colectivos. Según informó el Municipio, la intervención también responde a pedidos de vecinos.

Un plan de obras en distintos barrios de Vicente López

La renovación del entorno del Hospital Houssay forma parte de un programa municipal más amplio de mejoras en el espacio público, que incluye veredas, accesos peatonales y rampas de accesibilidad. El distrito cuenta con más de 6.500 rampas construidas.

En noviembre comenzaron nuevas intervenciones en Villa Martelli y Florida Oeste, donde se reemplazará pavimento deteriorado por nuevas calzadas de hormigón en calles de alta circulación.

También avanzan en Munro los trabajos para transformar el Paseo Baigorria en un espacio verde y la renovación integral de la Plazoleta Julio Martel.

Al referirse al alcance del programa, Martínez sostuvo: "Esta no es una obra aislada, es parte del plan de obras que estamos llevando adelante para mejorar los lugares más transitados de Vicente López. Y además, estamos haciendo obras en lugares en donde hacía mucho que no se hacía nada."