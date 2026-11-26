La iniciativa municipal Para Verte Mejor alcanzó a estudiantes de las primarias N° 30 de El Talar y N° 18 de Benavídez. La entrega se suma a los más de 1.100 pares distribuidos durante 2026.

El programa municipal Para Verte Mejor realizó nuevas entregas en establecimientos de El Talar y Benavídez. Durante 2026 ya se distribuyeron más de 1.100 pares y, desde la creación de la iniciativa, la cifra supera los 18.000.

Un total de 60 estudiantes de escuelas primarias públicas de Tigre recibieron anteojos gratuitos a través del programa municipal "Para Verte Mejor", que busca facilitar el acceso a controles oftalmológicos y lentes para acompañar el aprendizaje en las aulas.

La última jornada incluyó dos establecimientos del distrito: en la Escuela Primaria N° 30 de El Talar se entregaron 31 pares, mientras que otros 29 fueron destinados a alumnos de la Escuela Primaria N° 18 de Benavídez.

La iniciativa está dirigida a chicos y chicas que cursan primero y sexto grado. Además de facilitar el acceso a la salud visual, representa un alivio para las familias que deben afrontar el costo de los anteojos.

Un programa que ya superó los 18.000 pares entregados

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó las entregas y destacó el alcance que tuvo la política municipal desde su implementación.

"Estamos acompañando a cada comunidad educativa a través del programa Para Verte Mejor, que permite que los chicos y chicas puedan acceder a controles oftalmológicos y recibir sus anteojos cuando los necesitan. Ya llevamos más de 18 mil lentes entregados a lo largo de estos años y más de 1.100 durante este 2026. Es una política muy importante que permite acompañar a las infancias y sus trayectorias educativas", señaló.

La funcionaria también se refirió a las dificultades económicas que atraviesan las familias para cubrir este tipo de necesidades.

"En un contexto económico difícil, muchas familias no pueden afrontar estos gastos y estas necesidades terminan quedando postergadas. Por eso, desde el Municipio trabajamos para garantizar que los chicos puedan acceder a estas herramientas y defender su derecho a la educación. Queremos que puedan aprender, desarrollarse y construir su futuro con más oportunidades", agregó.

El impacto de los anteojos en las escuelas y las familias

Desde la comunidad educativa también destacaron la importancia de contar con esta herramienta para los estudiantes. Verónica Herrera, vicedirectora de la Escuela Primaria N° 30, valoró tanto el aporte a los aprendizajes como la ayuda económica que representa para los hogares.

"La verdad que estamos muy agradecidos porque esto permite que los estudiantes puedan avanzar en sus aprendizajes. También es una herramienta muy importante para las familias, porque hoy los lentes están carísimos y este programa les facilita el acceso. Sobre todo en el contexto económico actual, donde muchas veces se dejan de lado cuestiones relacionadas con la salud. Las familias también se fueron muy felices", expresó.

Una de las beneficiarias fue Magalí Matilla, vecina de El Talar y madre de uno de los alumnos, quien contó que su familia ya había accedido anteriormente a la iniciativa.

"Es la segunda vez que recibo lentes a través de este programa. Primero los recibió mi hijo más grande y ahora el más chico, que está terminando la primaria. La verdad es que es una gran ayuda para todos. Además, los chicos se sienten más emocionados y eso los impulsa a querer usarlos. Estoy muy agradecida con el intendente y con todos los que forman parte de esta iniciativa, porque nos ayudan un montón a las madres, más cuando estamos solas", relató.

El programa "Para Verte Mejor" funciona desde 2008 con el acompañamiento de Fundación Volkswagen y Óptica Tigre Visión. Desde su puesta en marcha, el Municipio de Tigre entregó más de 18.000 pares de anteojos.