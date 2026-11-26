El complejo del Grupo Panamericana está ubicado en Troncos del Talar y cuenta con galpones desde 300 metros cuadrados. Es el tercer desarrollo de la firma en el distrito, que proyecta una nueva instalación en Don Torcuato.

El complejo del Grupo Panamericana cuenta con galpones desde 300 metros cuadrados y está orientado a pequeñas y medianas empresas. Julio Zamora participó de la apertura y destacó la llegada de inversiones y su potencial para generar empleo local.

Troncos del Talar incorporó un nuevo espacio destinado a la actividad empresarial con la inauguración del Centro Logístico Panamericana Tigre, un desarrollo que permitirá la radicación de 26 empresas en instalaciones con galpones desde 300 metros cuadrados y servicios e infraestructura para su funcionamiento.

El emprendimiento pertenece al Grupo Panamericana, que desarrolla y comercializa naves industriales destinadas principalmente a pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Se trata del tercer complejo de estas características que la firma pone en marcha en Tigre.

El intendente Julio Zamora participó de la inauguración y vinculó la llegada del emprendimiento con las posibilidades de generación de empleo para los habitantes del distrito.

"Valoramos mucho las inversiones que llegan a nuestro distrito porque significan más puestos de trabajo para los vecinos y vecinas", señaló el jefe comunal.

El tercer desarrollo del grupo en Tigre

Durante la actividad, Zamora destacó la posibilidad de que nuevas empresas se instalen en el distrito y la importancia de acompañar ese proceso.

"Compartimos una noticia muy importante para los vecinos de Tigre, con la instalación del Complejo Logístico Panamericana Tigre, que va a permitir la radicación de 26 empresas que darán trabajo a los vecinos. Este es un hecho importantísimo por su aporte a la integración de las personas; por eso estamos acompañando este proceso, al emprendedor y a las empresas que se vienen a instalar para que comiencen lo más rápido posible. Es una jornada muy buena para el Municipio", expresó.

El intendente también relacionó el desarrollo empresarial con otras condiciones que, según planteó, forman parte del crecimiento integral del partido.

"Esto tiene que ver con un desarrollo que tuvo y tiene Tigre en su integralidad. Vinculada a la seguridad ciudadana, una ventanilla única para que las empresas puedan efectuar sus trámites, paz social y la posibilidad de que estemos en todos los barrios para contribuir en que se integren todos los sectores del partido", añadió.

Por su parte, Nicolás Cohen, desarrollador del Grupo Panamericana, explicó que el nuevo complejo está pensado para empresas que necesitan espacios industriales de distintas dimensiones.

"Este es el tercer emprendimiento que hacemos en Tigre, se trata de complejos logísticos industriales orientados a la empresa PyME con espacios desde 300 a 1000 metros y ofrecemos seguridad, ubicación premium, accesos y lugares adecuados de que el mercado requiere. Con el Municipio tenemos una relación de trabajo muy buena y fluida; tenemos los equipos totalmente internados", sostuvo.

La empresa cuenta actualmente con tres centros logísticos en Tigre y tiene proyectada la construcción de un cuarto desarrollo en Don Torcuato.