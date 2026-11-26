El intendente Ramón Lanús se reunió con vecinos de Beccar para explicar las obras que renovarán los senderos, juegos, mobiliario e iluminación de la plaza. Los trabajos tienen como fecha de finalización marzo de 2027.

La Plaza Carlos Gardel, ubicada en Beccar, tendrá nuevos juegos, senderos renovados, espacios para actividad física y mejoras en su infraestructura. El proyecto fue explicado por el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, durante un encuentro con vecinos de la localidad. Los trabajos tienen previsto finalizar en marzo de 2027.

La intervención contempla una renovación de distintos sectores que actualmente presentan mobiliario deteriorado, solados en mal estado y equipamiento aeróbico que necesita ser reemplazado.

Entre los cambios previstos se encuentra la renovación integral de los senderos internos, la incorporación de un nuevo patio de juegos con piso de caucho y arenero, y la construcción de un playón destinado a actividades recreativas.

También se sumarán áreas de calistenia, sectores de picnic, nuevos bancos y mobiliario urbano. El proyecto incluye además la instalación de nuevos canteros con herbáceas y gramíneas, junto con intervenciones de paisajismo y mejoras en el sistema de riego.

Una plaza con más espacios para actividades

Otro de los ejes de la propuesta será recuperar y potenciar la explanada y el escenario existentes, que continuarán destinados a actividades escolares, culturales, festivales y encuentros comunitarios.

La iniciativa también prevé mejorar la iluminación y aprovechar mejor las distintas áreas verdes, con el objetivo de ampliar las posibilidades de uso del espacio público.

El proyecto buscará conservar la arboleda y los sectores de sombra, considerados características centrales de la plaza, al mismo tiempo que incorpora infraestructura para el juego, el encuentro y la actividad física de vecinos de distintas edades.

La finalización de los trabajos está prevista para marzo de 2027.