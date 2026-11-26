El certamen municipal tuvo su definición en el Teatro Pacheco, con espectáculos de canto, danza y teatro. Matías Ortíz obtuvo el primer puesto y presentó un número de bombo, malambo y boleadora. Julio Zamora también anticipó nuevas obras para ampliar los espacios culturales del distrito.

El certamen municipal “Tigre tiene talento” tuvo su final en el Teatro Pacheco, donde 21 vecinos presentaron espectáculos de teatro, danza y canto ante más de 250 personas. El ganador fue Matías Ortíz, quien se destacó con una presentación de bombo, malambo y boleadora.

La propuesta, desarrollada en el marco del programa “Ciclo de Humor en los Barrios”, buscó generar oportunidades para que artistas del distrito pudieran mostrar sus producciones en escenarios municipales. La instancia final reunió a los participantes que llegaron a la última etapa de la competencia y tuvo como protagonistas a expresiones artísticas de distintas disciplinas.

El intendente Julio Zamora acompañó la jornada y destacó la participación de los vecinos, además del espacio que el Municipio ofrece para el desarrollo de artistas locales.

“Hubo una participación de muchos vecinos y expresiones artísticas que le dieron un marco muy lindo. Tuvimos tres premiados pero todos se fueron muy contentos porque cada actor que estuvo en el escenario pudo exponer su arte en nuestros teatros”, señaló.

En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que el acompañamiento a los artistas también se desarrolla a través de la escuela de teatro y de este tipo de concursos.

Matías Ortíz ganó el certamen con una presentación de bombo y malambo

El primer puesto quedó en manos de Matías Ortíz, quien presentó un espectáculo que combinó bombo, malambo y boleadora. Tras recibir el reconocimiento, manifestó su satisfacción por haber participado y valoró la posibilidad de contar con un espacio para mostrar su trabajo.

“Estoy muy contento y agradecido, fue un disfrute más allá del resultado. Presenté un show de bombo y malambo con boleadora. Esto me parece una muy buena oportunidad para los chicos, porque uno siempre busca abrirse y mostrarse de corazón”, expresó.

La final incluyó 21 propuestas artísticas y contó con la presencia de más de 250 vecinos y vecinas en el Teatro Pacheco.

Tigre proyecta nuevas salas y espacios para la actividad cultural

Durante el encuentro, Julio Zamora también se refirió a la infraestructura cultural del distrito y anticipó nuevas inauguraciones de teatros municipales.

“La obra pública es muy importante, por eso en diciembre estamos inaugurando el teatro de Don Torcuato y el año próximo el de El Talar. También en Las Tunas y abrimos un auditorio en Ricardo Rojas, todo para que los vecinos tengan un lugar para la expresión”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el crecimiento de la escuela teatral de Tigre y la participación de los vecinos en las propuestas culturales.

“Es maravilloso ver todo lo que ha crecido la escuela teatral de Tigre y que tantos vecinos se animaron a ser parte de esto para compartir todo su arte”, sostuvo.

La funcionaria también hizo referencia al valor del teatro como espacio de expresión y encuentro, y remarcó la importancia que tiene para la gestión municipal la construcción de nuevos espacios culturales.

“El intendente Julio Zamora decía lo mágico que tiene el teatro, de poder transportarnos, llevarnos a otro lugar y tocar lo interior de las personas. Por eso, como es importante para esta gestión, se construyen 5 teatros municipales”, agregó.