El certamen reunió a alumnos de siete establecimientos secundarios para adultos del distrito y tuvo su ceremonia de premiación en el CENS N° 452 de Benavídez. Tamara Mora, Vanina Cendra y Lucas Gerstner fueron los estudiantes distinguidos.

El concurso literario “El río suena” reunió a 29 estudiantes de siete escuelas secundarias para adultos de Tigre, que presentaron sus propias producciones y participaron de una ceremonia de reconocimiento en el CENS N° 452 de Benavídez. Tamara Mora, Vanina Cendra y Lucas Gerstner fueron los alumnos distinguidos.

La propuesta puso en primer plano la escritura como espacio de expresión para quienes transitan la educación secundaria en la adultez. La convocatoria permitió que estudiantes de distintos establecimientos compartieran sus historias y producciones literarias, en una jornada que contó con la presencia de autoridades educativas, funcionarios municipales, docentes y familiares.

Uno de los aspectos que atravesó el encuentro fue el esfuerzo que implica sostener los estudios cuando también existen responsabilidades laborales y familiares. El director del CENS N° 452, Osvaldo Dragui, destacó esa realidad al referirse a la experiencia de los participantes.

“Recién contaba que la ganadora estuvo todo el día preguntando si se suspendía por lluvia y a último momento tuvo que llevar a su hijo al médico. Esa es la educación de adultos, ellos no dejan de hacer todo lo que tienen que hacer como cuidar a sus familias, el trabajo y, además, estudian. Es muy valorable”, expresó.

El directivo también valoró el acompañamiento del Municipio a las instituciones educativas del distrito. “Hace 7 años que soy director y nos sentimos acompañados por el Municipio, tienen un equipo maravilloso”, señaló.

Quiénes fueron los ganadores de “El río suena”

En la premiación fueron reconocidos tres estudiantes de establecimientos educativos de Tigre:



Tamara Mora , del CENS N° 452.

, del CENS N° 452.

Vanina Cendra , del CEBAS N° 37.

, del CEBAS N° 37.

Lucas Gerstner, del CENS N° 462.



En total, participaron 29 alumnos y alumnas de siete escuelas secundarias para adultos. Los reconocimientos fueron entregados por funcionarios municipales y autoridades educativas durante la actividad realizada en Benavídez.

Gisela Zamora destacó el alcance de las políticas educativas

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, también participó de la jornada y destacó la importancia de generar propuestas que acerquen la literatura a los distintos niveles educativos.

“Estoy muy contenta de acompañar esta premiación, me parece maravilloso seguir visualizando la educación de adultos. A través del programa 'Tigres Lectores' alcanzamos todos los niveles y es una herramienta fundamental para que nuestros vecinos se acerquen al mundo de la literatura, que se animen a escribir”, manifestó.

Durante su intervención, mencionó además otras iniciativas impulsadas en el ámbito educativo, como la escuela de robótica, el ajedrez y las intervenciones en infraestructura escolar.

Finalmente, vinculó la continuidad de estas acciones con las definiciones de gestión del intendente Julio Zamora. “Todo lo que realizamos es una decisión del intendente Julio Zamora, quien cree en el potencial enorme de Tigre y en momentos críticos tenemos que fortalecer lo educativo y las políticas sociales”, sostuvo.