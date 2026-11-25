El sistema de seguridad de San Isidro sostiene un tiempo promedio de respuesta de cinco minutos. En el último mes, la Patrulla Municipal identificó a más de 32.000 personas y controló casi 18.000 vehículos.

El sistema de seguridad de San Isidro mantiene un tiempo promedio de respuesta de cinco minutos, incluso durante jornadas de alta demanda, condiciones climáticas extremas y eventos masivos. En el último mes, la Patrulla Municipal realizó 3.249 operativos, identificó a 32.377 personas y controló 17.648 vehículos.

Los registros de la Secretaría de Seguridad municipal también contabilizaron 267 personas detenidas y demoradas durante ese período. Las estadísticas forman parte de una evaluación del funcionamiento del dispositivo en distintos escenarios de exigencia, entre ellos fines de semana, feriados, lluvias prolongadas y jornadas de temperaturas extremas.

Según los datos oficiales, la capacidad de respuesta se mantuvo incluso durante los partidos del último Mundial de fútbol y ante situaciones que incrementaron la demanda de intervenciones en el distrito.

Patrullaje, tecnología y monitoreo

El despliegue territorial cuenta actualmente con una flota de 60 motos destinadas al patrullaje de las calles. De ese total, 20 unidades bitripuladas fueron incorporadas recientemente para ampliar los recursos de la Patrulla Municipal.

La coordinación de los procedimientos se realiza desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), que monitorea en tiempo real las cámaras de videovigilancia y las lectoras de patentes distribuidas en el partido. Desde allí se realiza el seguimiento de las intervenciones y se orienta el despliegue de los recursos en territorio.

El esquema combina la presencia de móviles en las calles con herramientas de monitoreo que permiten detectar situaciones y coordinar la respuesta ante los requerimientos recibidos.

Ojos en Alerta concentra más del 77% de las comunicaciones

La participación vecinal representa otro componente del funcionamiento del sistema. De acuerdo con las estadísticas municipales, el 77,3% de las comunicaciones ingresaron a través de Ojos en Alerta y del número de seguridad municipal 4512-3333.

Los datos muestran la dimensión del esquema preventivo de San Isidro, que combina patrullaje, monitoreo tecnológico y comunicaciones de los vecinos para sostener la cobertura de seguridad en todo el distrito.