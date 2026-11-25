El distrito ocupó el puesto 24 entre 2.280 gobiernos locales evaluados por la plataforma Municipios Argentinos. El relevamiento también midió variables de estructura urbana, servicios básicos y ejecuciones presupuestarias.

San Isidro ocupó el puesto 24 entre los 2.280 gobiernos locales evaluados por la plataforma nacional Municipios Argentinos, en un índice que analiza distintas dimensiones de la gestión pública. Entre los indicadores destacados aparecen la cobertura de agua corriente, que alcanza al 97,9% de los hogares, y la red cloacal, con un 93,9%.

El relevamiento también registró un 77,2% de acceso al gas natural. Estos porcentajes corresponden a uno de los componentes de la evaluación, centrado en la disponibilidad de servicios esenciales y la estructura urbana de cada distrito.

La clasificación no se limita a medir infraestructura. Según la metodología informada, el índice combina variables ponderadas vinculadas con la estructura urbana, las prestaciones básicas y el control del gasto institucional.

Qué indicadores se utilizaron para elaborar el ranking

La plataforma Municipios Argentinos construyó el indicador a partir de información oficial del Censo del INDEC y de las ejecuciones presupuestarias públicas.

La evaluación contempla distintas dimensiones de los gobiernos locales y busca establecer una comparación a partir de datos sobre las condiciones urbanas, la disponibilidad de servicios y la administración de los recursos públicos.

En ese marco, los niveles de cobertura de agua, cloacas y gas constituyen algunos de los indicadores que explican el posicionamiento alcanzado por San Isidro.

La posición del municipio y la definición de la gestión

Desde el municipio vincularon el resultado con las prioridades de la administración local y el mantenimiento de la infraestructura existente.

"Este posicionamiento a nivel federal refleja el valor de sostener una administración ordenada y enfocada en los servicios esenciales para la comunidad. En un contexto complejo para el desarrollo de nuevos proyectos, la prioridad institucional está puesta en optimizar la gestión y garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura existente, cuidando que estos altos niveles de cobertura en agua, cloacas y servicios se traduzcan diariamente en una respuesta eficiente y de calidad para cada familia del partido", señalaron desde el municipio.

La declaración pone el foco en el mantenimiento de las prestaciones actuales y en la optimización de la infraestructura como prioridades de la gestión municipal.