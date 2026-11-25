La automotriz extenderá el receso de verano durante diciembre y enero en su fábrica de General Pacheco, donde produce la Ranger. La medida responde a la menor demanda regional y a la necesidad de reducir inventarios, mientras avanzará con obras en infraestructura, logística y pintura.

La planta de Ford en General Pacheco, donde se fabrica la pick-up Ranger, interrumpirá su producción durante ocho semanas a partir de los primeros días de diciembre. La decisión responde a la menor demanda de vehículos en los mercados regionales y a la necesidad de reducir los inventarios acumulados, aunque también permitirá avanzar con un plan de obras industriales que incluye la renovación del sector de pintura y mejoras logísticas.

La extensión del receso de verano, que abarcará diciembre y enero, prácticamente duplicará el período habitual de vacaciones de la terminal automotriz. La compañía también prevé una nueva interrupción prolongada de actividades hacia fines de 2027, cuando continúe con otros proyectos de transformación de sus instalaciones.

El presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, confirmó la decisión este miércoles en Brasil y explicó que la compañía habitualmente detiene sus operaciones entre cuatro y cinco semanas.

"Tenemos siempre entre cuatro y cinco semanas. Este año nosotros vamos a cerrar algo así como ocho semanas", señaló en declaraciones realizadas a Autoblog.

Menos producción y un plan de obras en Pacheco

La paralización no estará destinada exclusivamente a las vacaciones del personal. Según precisaron fuentes de la automotriz, durante ese período comenzará un programa de mejoras que contempla infraestructura, procesos logísticos, renovación de la planta de pintura y acondicionamiento de oficinas al nuevo estándar implementado en PAP Hub.

Los trabajos forman parte de un plan industrial que continuará más allá del receso de este verano. Desde la empresa anticiparon que algunas de esas iniciativas requerirán otra interrupción prolongada de la producción hacia fines de 2027.

Galdeano adelantó que habrá nuevos anuncios sobre los proyectos industriales y destacó que el sector de pintura es una de las áreas que todavía no había sido intervenida durante la anterior transformación del complejo de General Pacheco.

La decisión se suma a un ajuste que Ford ya había aplicado en octubre, cuando redujo un 17% el ritmo diario de fabricación: pasó de producir 380 unidades a 315.

La caída de la demanda y el problema de los inventarios

Otro factor determinante para extender el receso es la necesidad de adecuar la producción al comportamiento de las ventas. La automotriz busca reducir tanto sus existencias de vehículos como las unidades acumuladas en la red de concesionarios.

"A la vez, estamos aprovechando el shutdown extendido para acomodar inventarios tanto propios como de la red de concesionarios", explicaron fuentes de Ford.

Galdeano también señaló el impacto financiero que representa mantener elevados niveles de stock en un contexto de tasas de interés altas en Argentina y Brasil. Según explicó, las condiciones del mercado de capitales en ambos países hacen inconveniente sostener inventarios superiores a los necesarios.

Las previsiones comerciales de la compañía también debieron modificarse. Ford esperaba que el mercado argentino alcanzara los 650.000 vehículos cero kilómetro, con un crecimiento de entre el 8% y el 9%. Sin embargo, la evolución del sector fue más débil y la empresa tuvo que revisar su planificación.

Para 2027, la automotriz espera una recuperación del mercado argentino, aunque sin llegar al volumen de operaciones que había proyectado originalmente para este año.

El 70% de las Ranger de Pacheco se exporta

La situación de los mercados externos tiene una incidencia directa sobre la actividad de la fábrica bonaerense. Alrededor del 70% de las pick-ups Ranger producidas en General Pacheco se destina a la exportación.

Brasil es el principal mercado de destino, aunque las unidades fabricadas en Argentina también se comercializan en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay.

En septiembre, durante la celebración del 65° aniversario de la planta, Galdeano ya había anticipado la necesidad de adecuar los volúmenes de fabricación a los requerimientos de los distintos mercados.

En ese momento, la compañía había pasado de un ritmo de producción de 80.000 unidades anuales a una previsión de hasta 75.000 vehículos tanto para 2026 como para 2027. La decisión de extender el receso también fue comunicada a los proveedores de la terminal.

La industria automotriz acumula una caída en 2026

El ajuste de Ford se produce en un escenario de retracción de la actividad automotriz argentina. Según los datos consignados en el informe de referencia, la producción nacional de automóviles y utilitarios livianos acumuló una caída interanual del 15,5%, con 360.444 unidades fabricadas en lo que va del año.

Las exportaciones alcanzaron los 230.865 vehículos y se mantuvieron en niveles similares a los del mismo período del año anterior.

El mayor retroceso se registró en las ventas mayoristas, que representan las entregas de las terminales a sus concesionarios. Ese segmento cayó un 23,2% interanual, hasta las 383.922 unidades.

En cuanto a los patentamientos, el mercado argentino registró una disminución acumulada del 5,7%. En contraste con esa tendencia, Ford consiguió mantenerse en terreno positivo, con un crecimiento del 2% en sus registros durante el año.

La extensión del receso en General Pacheco refleja así el ajuste de los planes industriales de la automotriz frente a un mercado que evolucionó por debajo de las expectativas, mientras la empresa prepara nuevas obras para su principal complejo de producción de vehículos en Argentina.