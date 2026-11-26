La feria se realizará este domingo 29 de noviembre, de 14 a 20, en el predio de Torrepueblo. Habrá recreaciones históricas, representaciones de batallas, música folk, artesanos, gastronomía y actividades participativas para grandes y chicos.

Benavídez tendrá una nueva jornada dedicada a la recreación histórica y la cultura medieval. Este domingo 29 de noviembre, MedievalCon regresará a Torrepueblo con una feria que incluirá representaciones de batallas, espectáculos en vivo, paseo de artesanos y propuestas recreativas para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

La actividad se desarrollará de 14 a 20 en el predio ubicado en Libertad 50, donde los visitantes podrán recorrer diferentes espacios ambientados con temática medieval y participar de distintas experiencias vinculadas con la historia y las tradiciones de la época.

Entre las principales atracciones habrá recreaciones históricas, representaciones de combates medievales y espectáculos teatrales. También se presentarán números de música folk tradicional europea, una propuesta que buscará recrear el ambiente cultural de la Edad Media.

Qué actividades habrá en la feria medieval de Torrepueblo

La programación combinará espectáculos para el público con actividades participativas. Los asistentes podrán acercarse a las propuestas de soft combat, una modalidad recreativa de combate con equipamiento seguro, además de practicar arquería y participar de juegos medievales.

El encuentro también contará con un paseo de artesanos temáticos, con puestos de productos de manufactura artesanal, y una oferta gastronómica que estará a cargo del patio de comidas de Torrepueblo.

La propuesta está pensada para distintos públicos, con actividades destinadas tanto a adultos como a chicos. Además de observar las recreaciones y los espectáculos, los visitantes tendrán la posibilidad de involucrarse en algunas de las experiencias organizadas durante la jornada.

Cómo llegar a MedievalCon en Torrepueblo

La feria tendrá lugar en Torrepueblo, ubicado en Libertad 50, Benavídez, partido de Tigre.



Fecha: domingo 29 de noviembre.

domingo 29 de noviembre.

Horario: de 14 a 20.

de 14 a 20.

Lugar: Torrepueblo, Libertad 50, Benavídez.

Torrepueblo, Libertad 50, Benavídez.

Entrada: libre y gratuita.



La propuesta invita a disfrutar de una tarde de recreación histórica, música, gastronomía y actividades familiares en uno de los espacios de ambientación arquitectónica europea de la zona norte.