El festival se realizó en “Tiempos de Memoria”, con bandas locales y exposiciones artísticas. El concejal Cyrano Lançon, uno de los impulsores del reclamo, presentó un proyecto en el HCD para recuperar el espacio cultural.

La reapertura del Anfiteatro Presidente Arturo Illia fue el eje de un festival organizado por artistas de Vicente López, que reunieron música en vivo y exposiciones de arte para visibilizar el reclamo por la recuperación del espacio cultural. La actividad se realizó el viernes 20 en "Tiempos de Memoria", con entrada libre y gratuita y participación de músicos y artistas de distintas disciplinas.

La convocatoria fue organizada por Vecinos por el Anfiteatro, con la colaboración de Under Vicente López. El objetivo fue sostener el pedido para que el anfiteatro vuelva a funcionar como escenario abierto a bandas, músicos, actores, bailarines y artistas plásticos, entre otras expresiones culturales.

En el festival se presentaron las bandas La Maicena del Pelado, Semilla Guaraní, No Vale Nada y Dúo Compulsivo. También expusieron sus trabajos Jorge Pérez y Carolina Peralta.

El reclamo llegó al Concejo Deliberante

Uno de los impulsores de la iniciativa es el concejal del Frente Renovador Cyrano Lançon, quien plantea la necesidad de recuperar el anfiteatro y devolverle un lugar dentro de la actividad cultural del distrito.

Al referirse al estado del espacio, el edil cuestionó las razones de su falta de funcionamiento: "Este lugar no está abandonado por azar. Está abandonado por decisión".

Lançon también señaló la falta de escenarios para los artistas locales y la pérdida de un lugar de encuentro para la comunidad: "Los artistas locales no tienen dónde tocar, y los vecinos, un espacio menos para encontrarse".

En ese sentido, informó que presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante para avanzar con la recuperación y reapertura del anfiteatro. "Presenté un proyecto en el HCD para recuperarlo. Para abrirlo", afirmó.

Artistas locales buscan recuperar un escenario cultural

La convocatoria reunió a participantes de distintas generaciones y disciplinas, con la intención de mostrar las producciones culturales del distrito y mantener vigente el reclamo por la reapertura.

La propuesta apunta a que el Anfiteatro Presidente Arturo Illia vuelva a recibir espectáculos y actividades culturales gratuitas y abiertas a la comunidad.

El festival en "Tiempos de Memoria" fue una de las expresiones de ese pedido colectivo, que combina la participación de artistas locales con la iniciativa de recuperar un espacio público destinado a la cultura y al encuentro entre vecinos.