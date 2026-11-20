El comerciante fue detenido luego de que las cámaras de seguridad registraran dos situaciones de contacto físico con un chico de 11 años que había ingresado a comprar un helado. Familiares y vecinos se movilizaron hasta el negocio, donde hubo robos de mercadería, pintadas y quema de neumáticos.

Un comerciante de Benavídez, partido de Tigre, fue detenido acusado de abusar de un chico de 11 años dentro del supermercado que atendía. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio y provocó una reacción de familiares y vecinos que terminó con incidentes, robo de mercadería y quema de neumáticos frente al establecimiento.

El hecho ocurrió el jueves, cuando el chico ingresó al supermercado Ace, ubicado en Tucumán 2080, para comprar un helado. Según la secuencia registrada por las cámaras, el hombre se habría acercado al menor y le habría dado una palmada en la cola. Minutos después volvió a aproximarse y se apoyó contra él.

Tras lo sucedido, el chico le contó a su mamá lo que había pasado. En declaraciones difundidas sobre el episodio, expresó: “Me vine rápido para acá y empezaron a venir todos los vecino y la policía. Me dan ganas de matarlo con mis propias manos".

La detención del comerciante y la reacción de los vecinos

El propietario del supermercado, de nacionalidad china, fue detenido por una acusación de abuso. La situación generó una fuerte reacción entre familiares del chico y vecinos de la zona, que este viernes se acercaron al comercio para manifestarse.

La protesta derivó en momentos de tensión. Un grupo de personas ingresó al supermercado y comenzó a llevarse productos de las góndolas, mientras otros realizaron pintadas en el frente del local con la palabra “violador”.

Los incidentes también incluyeron la quema de neumáticos en la puerta del establecimiento, ubicado en una zona comercial de Benavídez.

De esta manera, el episodio que comenzó con la denuncia de un chico de 11 años contra el comerciante terminó con la detención del propietario y una protesta vecinal que derivó en destrozos y el retiro de mercadería del supermercado.