Trenes Argentinos realizará trabajos de renovación de enlaces de vía en los accesos a Martínez y Tigre. Los servicios a José León Suárez y Bartolomé Mitre también tendrán recorridos limitados entre el 21 y el 23 de noviembre.

El ramal Tigre del tren Mitre permanecerá sin servicio durante todo el fin de semana largo del 21 al 23 de noviembre por trabajos de renovación de la infraestructura ferroviaria. Además, los trenes de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas terminales.

La interrupción responde a un conjunto de obras que Trenes Argentinos realizará en los accesos a las estaciones Martínez y Tigre, donde se reemplazarán enlaces de vía. Estos dispositivos permiten que las formaciones puedan pasar de una vía a otra y son parte de la infraestructura necesaria para la circulación ferroviaria.

En las inmediaciones de Martínez se renovará el enlace norte y se intervendrá una alcantarilla ubicada a la altura de la calle Laprida. En el acceso a la terminal de Tigre se reemplazará otro enlace de vía.

La extensión de las intervenciones requiere disponer de jornadas completas de trabajo, por lo que se eligió el fin de semana largo para ejecutarlas. Según se informó, estas tareas no pueden realizarse durante las habituales ventanas nocturnas destinadas al mantenimiento.

Qué obras se realizan en el ramal Tigre del tren Mitre

Los trabajos forman parte del plan de renovación integral de la línea Mitre, incluido en la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y reducir las restricciones operativas que provocan demoras y cancelaciones.

De acuerdo con el avance informado, ya se renovaron cerca de 36 kilómetros de vías del ramal Tigre y 42 de los 47 kilómetros de tercer riel.

También se realizaron intervenciones en 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y seis aparatos de vía.

El proyecto general contempla la renovación de aproximadamente 40 kilómetros de vías entre el empalme Maldonado y la terminal de Tigre. Incluye además el reemplazo del tercer riel, la adecuación de pasos peatonales y a nivel, la renovación de dispositivos ferroviarios y trabajos sobre puentes y alcantarillas.

El deterioro de las vías y las restricciones en el servicio

Desde la empresa señalaron que es necesario continuar con las obras debido al estado de deterioro de algunos sectores que todavía conservan rieles y durmientes con más de cuatro décadas de antigüedad.

Las condiciones de esos tramos obligan a las formaciones a circular a velocidad precautoria, una restricción que repercute en los tiempos de viaje y en la regularidad de los servicios.

La renovación de la infraestructura busca mejorar esas condiciones y reducir las limitaciones que afectan el funcionamiento de la línea Mitre.