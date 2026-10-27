Stellantis frenó la producción en El Palomar y adelantó las vacaciones de sus trabajadores

La automotriz detuvo la actividad en su planta bonaerense, donde fabrica los Peugeot 208 y 2008, y adelantó el receso de sus empleados. La empresa atribuye la medida a la caída de las ventas y descarta despidos por el momento.

La paralización de la planta de Stellantis en El Palomar, partido de Morón, pone el foco sobre el empleo industrial en la provincia de Buenos Aires. La automotriz detuvo la producción y adelantó las vacaciones de sus trabajadores ante la caída de la demanda de vehículos, mientras que, según fuentes gremiales, la actividad se retomaría el 18 de enero de 2027.

La medida alcanza al complejo bonaerense donde se fabrican los Peugeot 208 y 2008, dos modelos que atraviesan un escenario comercial desfavorable. La empresa reorganizó los turnos y distribuyó las licencias entre noviembre y diciembre para cubrir parte del período sin actividad.

Desde Stellantis explicaron que se trata de una adecuación del ritmo de fabricación al nivel de ventas y al stock acumulado, tanto en la automotriz como en su red de concesionarios. También señalaron que no prevén un crecimiento significativamente superior del mercado durante 2027.

La compañía aseguró que habrá suspensiones, pero descartó despidos en el marco de las medidas anunciadas hasta el momento.

El ajuste también alcanza a Córdoba

La reorganización productiva no se limita a Buenos Aires. En el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba, Stellantis ajusta sus planes de fabricación de las pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota, en este caso por la caída de las exportaciones.

En cambio, la producción del Fiat Cronos continuará de acuerdo con los programas establecidos. La diferencia entre los modelos responde al desempeño comercial de cada vehículo y a las necesidades productivas de las distintas plantas.

La advertencia sobre el futuro de las plantas argentinas

El ajuste se produce después de que Herlander Zola, presidente de Stellantis para América del Sur, reconociera que la compañía evalúa distintas alternativas para sus operaciones industriales en el país, entre ellas el posible cierre de una o ambas plantas.

“Tenemos dos plantas allí. Dependiendo del mercado, las reglas y la competitividad de los productos, podemos trasladar la producción de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar ambas. El costo de la mano de obra en Argentina es, literalmente, el doble que en Brasil. Todo puede suceder”, afirmó el ejecutivo en diálogo con Exame.

Zola también vinculó las decisiones industriales con la evolución del mercado brasileño, que representa el 65% del volumen regional de la compañía. Según explicó, la falta de previsibilidad sobre ese mercado dificulta definir la estrategia productiva para América del Sur.

Otro de los factores mencionados fue la pérdida de participación de Peugeot en Argentina. De acuerdo con el directivo, la marca pasó de representar alrededor del 9% del mercado el año pasado a cerca del 5% en la actualidad.

“Era el mayor mercado de la región para la marca. Solo esa caída ya explica los ajustes que necesitamos hacer en Palomar, de donde provenía la mayor parte de nuestro volumen. Está vinculada con la apertura del mercado argentino el año pasado”, sostuvo.

El ejecutivo agregó que el avance de las marcas chinas y la mayor competitividad de los vehículos fabricados en Brasil afectaron a las automotrices que producen en Argentina.

El empleo y la cadena de proveedores, bajo seguimiento

Aunque por ahora no se anunciaron despidos, la reducción temporal de la actividad genera preocupación entre los trabajadores y las empresas vinculadas a la producción automotriz.

Según los datos incluidos en el material, Stellantis emplea a unas 5.000 personas en sus distintas plantas del país y mantiene una red de fabricantes de autopartes y proveedores de servicios relacionados con sus operaciones.

Una profundización del ajuste podría extender sus efectos más allá de las terminales, en función del nivel de actividad que sostengan las fábricas y sus proveedores.

Por ahora, las medidas comunicadas se concentran en la reorganización de la producción y el adelanto de las vacaciones. La evolución de las ventas internas y de las exportaciones será determinante para el funcionamiento de las plantas en los próximos meses.