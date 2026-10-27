Tigre ratificó su apoyo a La Lechería de la Solidaridad en su 40° aniversario

La institución del barrio Almirante Brown brinda servicio comunitario a más de 300 jóvenes del distrito. Julio Zamora y Gisela Zamora participaron de la celebración y destacaron el trabajo conjunto con el Municipio.

La Lechería de la Solidaridad cumplió 40 años en El Talar con un reconocimiento a su trabajo comunitario y al acompañamiento del Municipio de Tigre. La institución, ubicada en el barrio Almirante Brown, brinda servicio a más de 300 jóvenes del distrito.

El aniversario contó con la participación del intendente Julio Zamora, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, integrantes de la comisión directiva y allegados a la entidad.

Durante el encuentro, Zamora destacó el papel de las organizaciones comunitarias para llegar a los vecinos y sostuvo: “Es imposible para el Municipio llegar a todos los vecinos sin instituciones como La Lechería. La comunidad confía en la institución y desde el Gobierno local vamos a seguir trabajando de manera articulada con ellos”.

La celebración incluyó el tradicional canto de cumpleaños y el corte de torta. También se descubrió una placa conmemorativa y se pintó una bandera por los 40 años de la institución.

El trabajo con las familias y el apoyo municipal

Por su parte, Gisela Zamora resaltó la tarea que desarrolla la entidad con niños, niñas y familias de la comunidad. “La institución es importantísima, acompaña a muchas infancias y familias. Es muy relevante la labor que realizan en el territorio y la misión que tienen. Ratificamos el compromiso para seguir trabajando de manera articulada con ellos”, expresó.

La presidenta de La Lechería de la Solidaridad, Patricia Abovich, también se refirió al vínculo con el Municipio y a su propia trayectoria en la organización, donde lleva 20 años.

“La municipalidad nos ayuda muchísimo, hicieron arreglos de infraestructura y nos colaboran en el día a día. Estamos muy agradecidos”, afirmó al finalizar la actividad.