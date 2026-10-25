Brasil eligió a Lula para un cuarto mandato y rechazó el regreso del bolsonarismo

El presidente brasileño obtuvo el 51,76% de los votos en la segunda vuelta frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro. La victoria se produjo después de que el candidato del Partido de los Trabajadores quedara segundo en la primera ronda.

El presidente brasileño obtuvo el 51,76% de los votos en la segunda vuelta frente al 48,24% del senador del Partido Liberal. La victoria revirtió el resultado de la primera ronda y marcó un antecedente inédito desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en el país.

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió una victoria histórica en las elecciones presidenciales de Brasil al imponerse sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje de este domingo. Con el 51,76% de los votos, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) aseguró un cuarto mandato no consecutivo y se convirtió en el primer candidato en ganar una segunda vuelta después de haber terminado segundo en la instancia inicial.

El resultado revirtió la ventaja que había conseguido su rival el 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos frente al 45,1% de Lula. Desde la recuperación de las elecciones presidenciales directas, en 1989, ningún candidato que hubiera quedado detrás en la primera ronda había conseguido imponerse en el balotaje.

La campaña final estuvo atravesada por la discusión sobre el costo de vida, la inseguridad, los derechos sociales y el rumbo económico del país. Lula presentó la elección como “una defensa de la democracia” frente a la posibilidad de un nuevo gobierno de la familia Bolsonaro.

Las medidas económicas y sociales que marcaron la campaña

En el tramo final de la disputa, el Gobierno brasileño impulsó una serie de iniciativas destinadas a mejorar los ingresos, aliviar deudas y reducir el impacto de los precios sobre los hogares.

Una de las principales medidas fue el aumento del 15% en Bolsa Família, aplicado durante la semana previa a la votación. El programa alcanza a casi 50 millones de personas y demandará 5.800 millones de reales, equivalentes a USD 1.168 millones, para el resto del año.

También avanzó una reducción de la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas, de seis a cinco días, sin disminución salarial. La norma fue aprobada por el Congreso diez días antes del balotaje y recibió el respaldo de Flávio Bolsonaro durante la etapa final de la campaña. Dirigentes empresariales, en cambio, advirtieron sobre posibles efectos en los costos de las pequeñas empresas, la inflación y el empleo informal.

El paquete oficial incluyó créditos públicos a tasas bajas, incentivos fiscales para pequeñas empresas y un plan para refinanciar deudas y eliminar registros de morosidad de millones de brasileños de bajos ingresos. El costo estimado de los préstamos y las renegociaciones asciende a 3.000 millones de reales, unos USD 604 millones, durante los próximos tres años.

En paralelo, la administración eliminó durante 30 días los impuestos federales a la importación y venta de gasolina, con posibilidad de extender la medida, y dispuso subsidios al diésel para importadores. Ambas decisiones tienen un costo previsto de 5.200 millones de reales, equivalentes a USD 1.047 millones.

Otra iniciativa enviada al Congreso propone establecer el transporte público gratuito durante los fines de semana. Las estimaciones presentadas durante la campaña ubicaron su costo potencial entre 5.000 millones y 16.000 millones de reales, según el modelo de implementación.

Frente a las propuestas de cambio de su adversario, Lula defendió la continuidad de las políticas sociales y sostuvo: “El cambio no es privar a la gente de sus derechos”.

Seguridad y Amazonía, entre las prioridades del nuevo mandato

La seguridad pública fue otro de los ejes centrales de la campaña. Lula propuso fortalecer el Sistema Único de Seguridad Pública y coordinar las acciones de los gobiernos federal y estaduales.

El plan contempla financiamiento reembolsable por 10.000 millones de reales, equivalentes a USD 1.900 millones, para que los estados mejoren sus equipos e infraestructura. También prevé crear un Ministerio de Seguridad Pública y ampliar la coordinación entre las fuerzas de seguridad.

La propuesta incorpora herramientas tecnológicas para rastrear armas, dinero y redes delictivas, además de medidas de inteligencia, prevención en zonas vulnerables, urbanización de barrios populares y políticas destinadas a los jóvenes.

En materia ambiental, la deforestación amazónica también formó parte de la disputa electoral. Desde la llegada de Lula al poder en 2023, la superficie deforestada cayó un 45%, hasta alcanzar su nivel más bajo en más de una década, según los datos consignados durante la campaña.

Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, en cambio, la deforestación había aumentado cerca de un 60% y superado los 45.000 kilómetros cuadrados talados.

La continuidad de la agenda ambiental quedó así entre los elementos que diferenciaron las propuestas de ambos candidatos.

La relación con Estados Unidos y las principales potencias

El resultado electoral también tendrá consecuencias sobre la orientación internacional de Brasil. Durante su mandato, Lula buscó fortalecer el multilateralismo, la integración regional, la cooperación con el Sur Global y la autonomía del país frente a las principales potencias.

Uno de los puntos de tensión fue la relación con Estados Unidos. En 2025, el gobierno de Donald Trump impuso aranceles de hasta el 50% a determinados productos brasileños y vinculó públicamente esas medidas con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

Una victoria de Flávio Bolsonaro habría abierto otro escenario para el vínculo bilateral. Con la continuidad de Lula, en cambio, persisten interrogantes sobre la evolución de la relación entre Brasil y Washington.

La política exterior brasileña también involucra sus vínculos con China, Europa, el Mercosur y los BRICS, espacios en los que el mandatario buscó ampliar la cooperación y sostener una estrategia de mayor autonomía internacional.