Julio Zamora recorrió la Expo CUT Universidades 2026 en Tigre

La jornada se realizó en el Centro Universitario Tigre y reunió a instituciones públicas y privadas, con propuestas terciarias y universitarias y charlas de orientación vocacional para jóvenes del distrito.

Más de 550 personas participaron de la Expo CUT Universidades 2026, una jornada realizada en el Centro Universitario Tigre para acercar a estudiantes secundarios la oferta de carreras terciarias y universitarias disponibles en el distrito, tanto en instituciones públicas como privadas.

El encuentro incluyó stands de universidades y espacios de formación, además de charlas de orientación vocacional a cargo de profesionales para ayudar a los jóvenes a conocer distintas alternativas de estudio.

Qué universidades y propuestas participaron

Entre las instituciones presentes estuvieron la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la Escuela Municipal de Enfermería de Tigre, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de San Isidro (USI) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otras.

También participaron representantes del Taller de Instituto Formativo (TIF), el Programa Reciclá, el área de Género y la Escuela Municipal de Ajedrez.

La propuesta permitió a los estudiantes consultar sobre las opciones académicas y conocer servicios y actividades que funcionan en el ámbito local.

Zamora destacó la oferta educativa del distrito

El intendente Julio Zamora recorrió la exposición junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y acompañó a la comunidad educativa durante la jornada.

“Estos encuentros son muy importantes porque los jóvenes del distrito tienen a disposición toda la oferta educativa que tienen en el distrito a nivel terciario y universitario. En Tigre continuamos trabajando en fortalecer la educación que es un eje fundamental para el desarrollo de la comunidad”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, Gisela Zamora destacó la variedad de instituciones que conviven en el Centro Universitario Tigre y la posibilidad de acceder a estudios superiores dentro del partido.

“El CUT es un espacio donde convive la universidad pública y la privada. Hay una diversidad de propuestas que fue creciendo en estos 15 años del centro. Hay jóvenes de distintos puntos de Tigre y es importante que puedan estudiar acá sin trasladarse. Estuvieron presentes diferentes áreas del Municipio visibilizando los servicios que tenemos”, afirmó.