edición 8274 - visitas hoy 63435

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Julio Zamora recorrió la Expo CUT Universidades 2026 en Tigre

Tigre reunió a más de 550 personas en la Expo CUT Universidades 2026 -Julio ZAmoraTigre reunió a más de 550 personas en la Expo CUT Universidades 2026 -Julio ZAmora
La jornada se realizó en el Centro Universitario Tigre y reunió a instituciones públicas y privadas, con propuestas terciarias y universitarias y charlas de orientación vocacional para jóvenes del distrito.

Más de 550 personas participaron de la Expo CUT Universidades 2026, una jornada realizada en el Centro Universitario Tigre para acercar a estudiantes secundarios la oferta de carreras terciarias y universitarias disponibles en el distrito, tanto en instituciones públicas como privadas.


El encuentro incluyó stands de universidades y espacios de formación, además de charlas de orientación vocacional a cargo de profesionales para ayudar a los jóvenes a conocer distintas alternativas de estudio.


Qué universidades y propuestas participaron


Entre las instituciones presentes estuvieron la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la Escuela Municipal de Enfermería de Tigre, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de San Isidro (USI) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otras.


También participaron representantes del Taller de Instituto Formativo (TIF), el Programa Reciclá, el área de Género y la Escuela Municipal de Ajedrez.


La propuesta permitió a los estudiantes consultar sobre las opciones académicas y conocer servicios y actividades que funcionan en el ámbito local.


Zamora destacó la oferta educativa del distrito


El intendente Julio Zamora recorrió la exposición junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y acompañó a la comunidad educativa durante la jornada.


“Estos encuentros son muy importantes porque los jóvenes del distrito tienen a disposición toda la oferta educativa que tienen en el distrito a nivel terciario y universitario. En Tigre continuamos trabajando en fortalecer la educación que es un eje fundamental para el desarrollo de la comunidad”, señaló el jefe comunal.


Por su parte, Gisela Zamora destacó la variedad de instituciones que conviven en el Centro Universitario Tigre y la posibilidad de acceder a estudios superiores dentro del partido.


“El CUT es un espacio donde convive la universidad pública y la privada. Hay una diversidad de propuestas que fue creciendo en estos 15 años del centro. Hay jóvenes de distintos puntos de Tigre y es importante que puedan estudiar acá sin trasladarse. Estuvieron presentes diferentes áreas del Municipio visibilizando los servicios que tenemos”, afirmó.

Últimas Noticias

San Isidro restauró ocho aulas de la Técnica Nº 3, incendiada en 2016
San Isidro restauró ocho aulas de la Técnica Nº 3, incendiada en 2016
Brasil eligió a Lula para un cuarto mandato y rechazó el regreso del bolsonarismo
Brasil eligió a Lula para un cuarto mandato y rechazó el regreso del bolsonarismo
San Martín: detuvieron a un hombre acusado de incendiar varios autos
San Martín: detuvieron a un hombre acusado de incendiar varios autos
Cáritas mostró en Tigre el trabajo de sus centros barriales y espacios de formación
Cáritas mostró en Tigre el trabajo de sus centros barriales y espacios de formación
Ciudadanía Joven: Tigre coordina acciones para acompañar a adolescentes en conflicto con la ley
Ciudadanía Joven: Tigre coordina acciones para acompañar a adolescentes en conflicto con la ley
Federico Ugo ratificó el respaldo del MDF de Tigre a la candidatura presidencial de Axel Kicillof
Federico Ugo ratificó el respaldo del MDF de Tigre a la candidatura presidencial de Axel Kicillof