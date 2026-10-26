San Isidro restauró ocho aulas de la Técnica Nº 3, incendiada en 2016

El Municipio de San Isidro completó la restauración de ocho aulas y trabaja en otras 12 de la Escuela Técnica Nº 3, afectada por un incendio en 2016. Las obras alcanzarán a casi 600 estudiantes.

La Escuela Técnica Nº 3 de San Isidro, afectada por un incendio en 2016, avanza en un proceso de recuperación edilicia que ya permitió restaurar ocho aulas. Los trabajos continúan en otros 12 espacios y beneficiarán a casi 600 estudiantes que asisten al establecimiento.

Las obras incluyen tanto la reparación de los sectores dañados por el fuego como mejoras en aulas que siguieron funcionando, pero que también presentaban problemas de infraestructura, entre ellos filtraciones.

Qué trabajos ya se completaron en la escuela

En las ocho aulas recuperadas se renovaron las instalaciones eléctricas y pluviales, se repararon los cielorrasos y se realizaron tareas de pintura. También se ejecutaron refuerzos estructurales en los espacios afectados por el incendio.

La intervención incluyó la colocación de nuevos artefactos de iluminación, el reemplazo de aberturas deterioradas y la instalación de mallas de seguridad. Además, se repusieron los vidrios faltantes y se cambiaron los que estaban dañados para mejorar el cerramiento y el aislamiento de las aulas.

Cómo avanzan las obras en las otras 12 aulas

Los trabajos siguen en otros sectores del establecimiento, con intervenciones diferenciadas según las necesidades de cada espacio.

En cuatro aulas se realizan tareas de pintura e instalaciones eléctricas. En otras tres, las obras comprenden instalaciones eléctricas y pluviales, mientras que en las cinco restantes se desmontan los cielorrasos para renovarlos.

Una vez terminada esta etapa, quedarán dos aulas pendientes para completar los trabajos de puesta en valor previstos en la escuela.

Ramón Lanús recorrió las instalaciones

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, visitó el establecimiento y conversó con las autoridades escolares para conocer el avance de las intervenciones.

“Esta obra va a beneficiar directamente a casi 600 estudiantes. Queremos que San Isidro sea el mejor lugar para vivir y para estudiar, y eso se demuestra con hechos concretos, cuidando la infraestructura pública y devolviéndole a la comunidad las aulas y talleres dignos que se merecen desde hace años”, sostuvo el jefe comunal.