Tigre: recuperaron una bicicleta robada en Rincón de Milberg tras seguir al sospechoso con cámaras

El Centro de Operaciones Tigre detectó la sustracción de una bicicleta frente a un local comercial y siguió al sospechoso mediante las cámaras municipales. Fue interceptado en Williams y Rivadavia, con apoyo de la Policía bonaerense.

El seguimiento con las cámaras municipales permitió recuperar una bicicleta robada en Rincón de Milberg y detener al sospechoso. El procedimiento estuvo a cargo del Centro de Operaciones Tigre (COT), con apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hecho fue detectado por agentes de la base de monitoreo en la zona de la Ruta 27 y José Martí, donde observaron que un individuo sustraía una bicicleta que estaba frente a un local comercial.

A partir de las imágenes de videovigilancia, los operadores siguieron el recorrido del sospechoso y alertaron al móvil de seguridad más cercano para concretar la interceptación.

El operativo se realizó en el cruce de Williams y Rivadavia, donde el personal del COT y los efectivos policiales recuperaron el rodado y trasladaron al detenido a una comisaría.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.