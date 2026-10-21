Agustín Rossi dará una charla sobre Defensa y Soberanía en Tigre

El diputado nacional participará de un encuentro organizado por el Movimiento Derecho al Futuro el jueves 22 de octubre, a las 17.30, en la sede del Partido Justicialista de Tigre. La convocatoria está abierta a toda la comunidad.

El diputado nacional Agustín Rossi llegará a Tigre este jueves 22 de octubre para participar de una charla abierta sobre defensa, soberanía y futuro político. La actividad comenzará a las 17.30 en la sede del Partido Justicialista de Tigre, ubicada en avenida Cazón 1161, y está organizada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y fue difundida tanto por el espacio que impulsa el encuentro como por el PJ local, presidido por el concejal Luis Samyn Ducó, dirigente que responde a la conducción nacional de Sergio Massa.

Defensa, soberanía y construcción política

El encuentro tendrá como eje “Defensa, Soberanía y Futuro”, tres temas vinculados con la trayectoria de Rossi, quien fue ministro de Defensa durante el gobierno de Alberto Fernández, presidente del bloque del PJ durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y compañero de fórmula de Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2023.

En las últimas semanas, el diputado también participó de un debate en Vicente López junto con Gustavo López, periodista, abogado y presidente de FORJA. La actividad, organizada por el espacio Primero Vicente López, estuvo centrada en “La Construcción de un frente nacional y popular”.

La discusión por la candidatura presidencial de 2027

Rossi lidera La Corriente Federal y sostiene que la candidatura presidencial del peronismo para 2027 debe definirse mediante el voto de sus afiliados. Además, plantea la necesidad de construir un “gran frente social y político que termine venciendo el modelo de la extrema derecha”.

La charla en Tigre tendrá lugar en la sede partidaria local, en una convocatoria que reúne al Movimiento Derecho al Futuro y al PJ del distrito.