Beccar: la Policía no pudo entrar a un barrio cerrado y después asaltaron al hermano de la ex jueza del caso Maradona

Tres delincuentes armados con un cuchillo asaltaron a Tomás Makintach en el barrio cerrado Ovejitas I. Se llevaron dinero, objetos de valor y una camioneta, en una secuencia que dejó bajo análisis la actuación de la seguridad privada.

Tres delincuentes asaltaron al hermano de la ex jueza Julieta Makintach en un barrio cerrado de Beccar, donde permanecieron hasta 45 minutos y le robaron dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. La secuencia quedó bajo análisis por un dato previo: horas antes, la seguridad privada del complejo había impedido el ingreso de efectivos policiales que buscaban a sospechosos que se desplazaban por los techos de viviendas cercanas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en Ovejitas I, ubicado en Guido al 2500. La víctima, Tomás Makintach, fue obligada después del robo a subir a su camioneta Ford Kuga y conducir hasta el exterior del predio. Los asaltantes lo liberaron a pocas cuadras y escaparon a pie.

Un operativo policial que no pudo ingresar al barrio

La secuencia había comenzado alrededor de las 2.30, cuando una vecina de Ernesto de las Carreras al 2100 llamó al 911 para advertir que escuchaba pasos sobre los techos de las propiedades.

Un móvil municipal y efectivos del Comando de Patrullas desplegaron un operativo en la manzana y revisaron las viviendas linderas. Durante la búsqueda encontraron sobre el techo de la casa de la denunciante un bolso con un crique, que fue secuestrado como evidencia.

Los policías consideraron que los sospechosos podrían haber escapado por los techos hacia el barrio cerrado contiguo. Por eso solicitaron autorización para ingresar, pero el personal de seguridad privada les negó el acceso. Sin posibilidad de continuar la búsqueda dentro del complejo, el procedimiento concluyó y el móvil policial siguió con recorridas preventivas por la zona.

A las 3.34, aproximadamente una hora después de la primera alerta, se produjo el asalto en la vivienda de Makintach, dentro del mismo predio.

Dinero, una transferencia y objetos de valor

Según la información difundida sobre la causa, tres delincuentes ingresaron por la parte trasera de la propiedad y permanecieron entre 30 y 45 minutos en el interior. Durante ese tiempo, la víctima no fue golpeada ni atada.

Los asaltantes se llevaron 1.000 dólares en efectivo y realizaron una transferencia de 800.000 pesos desde la cuenta de Mercado Pago de Makintach. También robaron un teléfono Samsung S26 Plus negro, un reloj Garmin y una consola PlayStation 3.

A eso se sumaron los dos juegos de llaves de un Honda Civic estacionado sobre la calle Guido.

Los autores serían tres jóvenes de entre 18 y 25 años que portaban un cuchillo, de acuerdo con la información publicada sobre el caso.

La fuga en la camioneta y las cámaras de seguridad

Después del robo, los delincuentes obligaron a Makintach a conducir su Ford Kuga para sacarlos del barrio cerrado. En esta instancia apareció otro punto bajo análisis: la seguridad privada permitió que la camioneta abandonara el predio.

El recorrido continuó por Guido, Ernesto de las Carreras y Padre Acevedo. Al llegar a Murature, los tres asaltantes dejaron el vehículo y escaparon a pie en dirección al barrio San Cayetano, en Beccar.

Por el momento, no está acreditado que los sospechosos que habrían sido vistos sobre los techos antes del asalto sean los mismos que ingresaron a la casa de Makintach. Sin embargo, la proximidad temporal de ambos episodios y la intervención de la seguridad privada forman parte de los aspectos que concentran la atención de los investigadores.

Fuentes judiciales de San Isidro indicaron que hay cámaras de seguridad en la zona del asalto y a lo largo del recorrido de fuga. Las imágenes ya fueron aportadas a la Fiscalía y a la Comisaría 11ª de San Isidro, que intervienen en la investigación.