Una golpiza en El Talar terminó con la muerte de un joven y buscan testigos

El joven falleció en el Hospital de Pacheco después de permanecer 15 días internado por las lesiones sufridas en una agresión ocurrida el 24 de septiembre. La Fiscalía de Don Torcuato solicita testimonios y grabaciones para avanzar en la investigación.

Iván Sánchez murió en el Hospital de Pacheco luego de permanecer 15 días internado por las graves lesiones que sufrió durante una agresión en El Talar. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Don Torcuato, que solicita la colaboración de vecinos y testigos para identificar a los responsables.

El ataque ocurrió el jueves 24 de septiembre, alrededor de las 21, en la calle General Pacheco, entre Panamá y Alemania. Según la reconstrucción inicial del hecho, el joven habría sido interceptado por tres personas: dos se desplazaban en bicicleta y una tercera caminaba. La agresión le provocó traumatismos graves en la cabeza.

Tras el episodio, vecinos de la zona asistieron a Sánchez y solicitaron ayuda policial y médica. Al lugar acudieron un móvil policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Tigre (SET). Según la información difundida sobre el caso, en ese momento no se dispuso su traslado, ya que el joven se encontraba consciente.

Sin embargo, al día siguiente su estado de salud se agravó debido a las lesiones internas y los hematomas en la cabeza. Fue internado de urgencia en el Hospital de Pacheco, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

La investigación procura reconstruir cómo ocurrió la agresión e identificar a quienes participaron. Para eso, se solicita que se presenten tanto las personas que hayan presenciado el ataque como quienes puedan aportar imágenes de cámaras de seguridad públicas o privadas instaladas en la cuadra y sus alrededores.

Quienes tengan información relevante o grabaciones pueden comunicarse de manera privada al 11-3108-3628 o dirigirse a la Fiscalía de Don Torcuato.

Según la información difundida, se garantiza la reserva de identidad de quienes aporten datos para esclarecer la muerte de Iván Sánchez.