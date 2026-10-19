Marcela Ortiz murió tras un accidente en Benavídez: investigan las causas

La exmodelo y actriz de 61 años fue encontrada inconsciente dentro de su Renault Sandero, que terminó en una zanja. La Justicia busca establecer las causas de su fallecimiento.

La muerte de Marcela Ortiz, la exmodelo y actriz que tuvo notoriedad en la televisión argentina durante los años 90, es investigada por la Justicia tras un accidente automovilístico ocurrido en Benavídez, partido de Tigre. El Renault Sandero gris que conducía terminó en una zanja y la mujer fue encontrada inconsciente dentro del vehículo.

Según las primeras informaciones periodísticas, los bomberos debieron intervenir para retirarla del automóvil. También se indicó que tenía colocado el cinturón de seguridad. Pese a la asistencia recibida, no pudieron reanimarla.

El episodio sucedió el sábado 18 de octubre, en el cruce de Dean Funes y Seguí. Personal del Comando de Patrullas de Tigre intervino tras un aviso por un accidente de tránsito.

Investigan las causas de la muerte

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”. De acuerdo con la información difundida el lunes 19 de octubre, estaba prevista una autopsia para el martes 20, con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

Entre las versiones que circularon se mencionó la posibilidad de que Ortiz hubiera sufrido un problema cardíaco antes de perder el control del vehículo. Sin embargo, esa hipótesis no constituye una conclusión médica o judicial confirmada.

La reconstrucción difundida por la prensa indica que Marcela Ortiz había salido con su amiga Samantha Farjat y que, después de dejarla, continuó viaje hacia su casa. Farjat habría intentado comunicarse con ella para comprobar que hubiera llegado a destino y se dirigió al lugar al enterarse de lo sucedido.

La investigación deberá establecer qué ocurrió antes de que el automóvil terminara en la zanja y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte.

Una figura de la televisión de los años 90

Marcela Ortiz, de 61 años, fue modelo y actriz y alcanzó exposición mediática durante la década de 1990. También fue conocida por su relación con el actor Raúl Taibo, con quien estuvo casada.

La noticia de su muerte fue confirmada por su hija, Shelsian, quien expresó su dolor en las redes sociales. En su despedida escribió: “Mami, te me fuiste” y agradeció a su madre por el vínculo que compartieron.

Mientras familiares y allegados atraviesan el duelo, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en Benavídez, partido de Tigre.