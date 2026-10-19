Julio Zamora apuntó contra el recorte del Plan Remediar y advirtió por la falta de medicamentos

El intendente Julio Zamora cuestionó los cambios en el programa nacional de medicamentos gratuitos. Según detalló, durante 2025 Tigre recibió 397 botiquines y este año llegaron poco más de 10, mientras el listado de fármacos se redujo de 160 a seis.

El Municipio de Tigre cuestionó la reducción de medicamentos del Plan Remediar dispuesta por el Gobierno nacional. El intendente Julio Zamora advirtió sobre las consecuencias para el acceso gratuito a tratamientos y señaló que durante 2025 más de 50.000 vecinos recibieron fármacos a través del programa.

“Es imprescindible que no haya interrupción en la provisión de los remedios”, sostuvo Zamora al referirse a los cambios en la iniciativa nacional, que según la información difundida por el Municipio redujo de 160 a seis los medicamentos incluidos en el listado de distribución.

La diferencia también se refleja en la cantidad de botiquines recibidos por el distrito. Según detalló el jefe comunal, durante 2025 Tigre recibió 397, mientras que en lo que va de 2026 llegaron “poco más de 10 botiquines”.

Qué medicamentos quedaron fuera del programa

La modificación fue establecida mediante la Resolución 1477/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según lo informado, el Ministerio de Salud de la Nación derogó el listado de medicamentos que se distribuían en centros de atención y hospitales públicos de distintos distritos del país.

Entre los fármacos que quedaron fuera de la nómina se encuentran la amoxicilina, la metformina, la levotiroxina y el salbutamol, entre otros. En su lugar, el listado quedó integrado por ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

El programa estaba destinado a facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través del primer nivel de atención, con cobertura para personas en situación de vulnerabilidad social.

El reclamo de Zamora por el acceso a medicamentos

Zamora sostuvo que el Plan Remediar cumple una función central para quienes dependen de la provisión pública de fármacos y advirtió sobre la necesidad de garantizar la continuidad de las entregas.

“El programa constituye una herramienta imprescindible que garantiza el derecho a la salud y permite que sectores vulnerables accedan a medicación esencial de manera gratuita”, afirmó el intendente.

Al mismo tiempo, aclaró que el Municipio no cuestiona los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos, aunque pidió que las auditorías no afecten la atención sanitaria.

“El Municipio no se opone a mecanismos de control o auditoría. Desde ya que acompañamos toda iniciativa que tenga como objetivo optimizar la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, es imprescindible que estos procesos no tengan consecuencias en la salud de la población”, expresó.

La administración local también cuestionó el alcance de la medida por su posible impacto en el acceso a tratamientos de mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y adolescentes.

El Plan Remediar funciona desde 2002 y, según el planteo del Municipio, permitió durante años que personas con dificultades para acceder a medicamentos obtuvieran fármacos gratuitos en centros de atención primaria.