Más de 430 sanfernandinos ya están en Mar del Plata para competir en los Juegos Bonaerenses

Deportistas juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad representan al distrito en las finales provinciales, después de una convocatoria que superó los 7.000 inscriptos en las etapas previas.

Más de 430 representantes de San Fernando ya están en Mar del Plata para participar de las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, en disciplinas deportivas y culturales. La delegación reúne a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, luego de una instancia clasificatoria en la que más de 7.000 vecinos se inscribieron para competir.

Los representantes del distrito partieron desde la Plaza Mitre, en el centro de San Fernando, con integrantes de distintas disciplinas, clubes, instituciones educativas, polideportivos y centros culturales. La delegación participa en un certamen provincial que reúne más de 100 disciplinas de deporte y cultura.

El secretario de Deporte, Carlos Traverso, acompañó a los competidores y destacó la diversidad de instituciones y participantes que forman parte de la delegación.

“Estamos muy contentos, es una alegría que esta impresionante delegación de Deporte y Cultura del Municipio nos represente. Son más de 430 deportistas entre chicas, chicos, adultos mayores y personas con discapacidad, una delegación de las más numerosas, de diferentes deportes, clubes de barrio privados y estatales, instituciones educativas, Polideportivos y Centros Culturales de todo San Fernando”, expresó.

Traverso también manifestó su deseo de que los participantes disfruten de la experiencia durante su estadía en Mar del Plata y señaló la importancia de compartir actividades con representantes de otros lugares.

“Deseamos que tengan una semana hermosa y que disfruten a pleno de estas actividades, compitiendo y conociendo gente de otros lugares. También es una experiencia importantísima para su futuro”, agregó.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, resaltó la participación de los representantes locales en las finales provinciales y les deseó una buena experiencia durante la competencia.

“Desde aquí parten los competidores de Deporte y Cultura integrando una de las delegaciones más importantes de la provincia de Buenos Aires. Muy contentos por acompañar a estos jóvenes y adultos que representan a San Fernando en esta edición de los Juegos. Les deseamos que disfruten estos días, representando orgullosamente a San Fernando”, afirmó.

La etapa final de los Juegos Bonaerenses se desarrolla en Mar del Plata del 19 al 23 de octubre, con participantes de distintos municipios de la provincia.