San Isidro fue elegida entre 17 ciudades del mundo para desarrollar soluciones en La Cava

l municipio fue seleccionado junto a otras 16 ciudades para participar del Innovation Track de Bloomberg Harvard. El programa analizará cómo el espacio público, la infraestructura y las condiciones sociales pueden contribuir a mejorar la seguridad y la calidad de vida en el barrio.

La seguridad urbana y las condiciones de vida en La Cava serán el eje de un programa internacional que tendrá a San Isidro entre las 17 ciudades seleccionadas para desarrollar soluciones innovadoras frente a desafíos complejos de gestión pública. La iniciativa, impulsada por la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, combinará análisis de datos, trabajo territorial y coordinación entre distintas áreas municipales.

El intendente Ramón Lanús encabezó la apertura del programa en la Quinta de los Ombúes, donde recibió a los referentes del Center for Public Impact (CPI), que brindarán asistencia técnica durante el proceso. La agenda de trabajo se extenderá hasta mayo de 2027.

“Para nuestra gestión, la seguridad no se agota en el patrullaje o en las cámaras de control: también se construye todos los días en el territorio. Innovar significa fortalecer la capacidad del Estado municipal para dar respuestas responsables y eficientes donde más se necesitan. Este programa nos permite trabajar de manera transversal, escuchar a los vecinos y diseñar soluciones que mejoren su vida cotidiana”, señaló Lanús durante la presentación de los equipos de trabajo.

Qué aspectos se analizarán en La Cava

El programa buscará identificar de qué manera las condiciones urbanas y sociales pueden incidir en la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Entre los temas previstos figuran el estado del espacio público, la conectividad, la infraestructura, la iluminación y las oportunidades deportivas y extracurriculares.

La metodología contempla el uso de evidencia y datos concretos para diseñar posibles intervenciones. Las propuestas podrán probarse inicialmente a pequeña escala, con el propósito de evaluar sus resultados, realizar ajustes y determinar cuáles ofrecen mejores respuestas antes de avanzar hacia acciones de mayor alcance.

El proceso incluirá talleres de diseño aplicado, escucha territorial y trabajo conjunto entre equipos municipales, especialistas del CPI y actores de la comunidad.

Una iniciativa con participación internacional

La selección permitirá que San Isidro se incorpore a una red internacional de ciudades que intercambian experiencias y herramientas para fortalecer la gestión pública y abordar problemas urbanos complejos.

El trabajo en La Cava apunta a combinar información, participación de los vecinos y coordinación entre distintas áreas del municipio para diseñar respuestas vinculadas con las necesidades concretas del barrio. Las alternativas que surjan del programa serán evaluadas antes de considerar su implementación a mayor escala.

La iniciativa se desarrollará hasta mayo de 2027, con acompañamiento técnico durante las distintas etapas de trabajo.