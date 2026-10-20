Pilar: nueve detenidos tras el rescate de cuatro trabajadores rurales por presunta trata laboral

Una denuncia del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) a través de la Línea 145 permitió iniciar una investigación federal que detectó una presunta captación de trabajadores en Santa Fe para realizar tareas rurales en condiciones precarias en Pilar.

Cuatro trabajadores rurales fueron rescatados de un establecimiento de Pilar donde habrían sido sometidos a explotación laboral. La investigación derivó en la detención de nueve personas —siete ciudadanos chinos, un taiwanés y un argentino— y permitió detectar una presunta maniobra de captación mediante falsas ofertas de empleo en la provincia de Santa Fe.

La causa se inició a partir de una denuncia del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) a través de la Línea 145, que recibe alertas sobre posibles casos de trata de personas y explotación laboral y sexual.

Falsas ofertas de empleo y amenazas con armas

Según la investigación de la Policía Federal Argentina (PFA), una estructura habría captado a personas de bajos recursos en Santa Fe mediante propuestas laborales que luego no se cumplían. Los trabajadores eran trasladados hasta Pilar y alojados en condiciones precarias para realizar tareas relacionadas con la cosecha y la producción de hortalizas.

Los investigadores determinaron que, presuntamente, a las víctimas les quitaban sus documentos personales y las amenazaban con armas de fuego.

El establecimiento allanado está ubicado sobre la calle El Pial. Durante el procedimiento, los agentes rescataron a cuatro personas y detuvieron inicialmente a ocho sospechosos: cinco hombres y dos mujeres de nacionalidad china, además de un argentino.

En medio del operativo, los sospechosos habrían intentado escapar por la parte trasera del predio, pero fueron interceptados por los efectivos.

Armas, dinero y una camioneta secuestrados

Durante el allanamiento, la PFA secuestró una escopeta calibre 12/70, dos revólveres, municiones, un rifle de aire comprimido y vainas servidas.

También incautó una camioneta que habría sido utilizada para trasladar a las víctimas, USD 21.000, más de $20 millones, una computadora portátil, una tablet, un pendrive, una máquina contadora de billetes, ocho teléfonos celulares y documentación que será analizada en el marco de la causa.

La investigación llegó hasta Santa Fe

El análisis de la documentación encontrada en Pilar permitió avanzar sobre una vivienda ubicada en la calle 3, en la localidad santafesina de Antonio Obligado. Los investigadores sospechan que desde ese domicilio se realizaba la captación de trabajadores.

Con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Resistencia, los agentes allanaron la propiedad y detuvieron a un ciudadano taiwanés señalado como uno de los presuntos encargados de reclutar a las víctimas. Allí secuestraron dinero extranjero, un teléfono celular y documentación migratoria.

La causa está a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, conducido por Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría N.º 3, a cargo de Máximo Castrillo.

Los cuatro trabajadores rescatados recibieron asistencia de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Los nueve detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia federal, acusados del delito de trata de personas.