San Isidro: detuvieron a tres sospechosos por el robo al hermano de Julieta Makintach

El adolescente habría sido localizado en San Isidro después de realizar un pedido mediante una aplicación con el teléfono sustraído. También fueron detenidas otras dos personas por el asalto ocurrido en Beccar.

Un adolescente de 14 años y otras dos personas fueron detenidos en San Isidro en el marco de la investigación por la entradera a Tomás Makintach, hermano de la ex jueza Julieta Makintach, ocurrida durante la madrugada del domingo en un barrio cerrado de Beccar. El menor habría sido localizado a partir de un pedido realizado mediante una aplicación con el teléfono celular robado a la víctima.

El procedimiento se concretó este martes, alrededor de las 20.15, en la intersección de Rolón y Tomkinson, donde se registró la señal del dispositivo. Personal de la Comisaría 11ª encontró allí al adolescente junto a otras dos personas y dispuso las detenciones. Los tres fueron trasladados a la dependencia policial.

El caso también tuvo una derivación institucional: este martes, el Municipio de San Isidro denunció penalmente a la empresa de seguridad privada del barrio cerrado, a la que acusa de haber impedido el ingreso de la Policía durante la búsqueda de los sospechosos y de haber permitido la salida de la camioneta en la que escaparon con la víctima.

La presentación fue realizada por presunta desobediencia a la autoridad y encubrimiento. Además, la comuna pidió al Ministerio de Seguridad bonaerense que sancione e inhabilite a la empresa por incumplir su obligación de colaborar con las fuerzas policiales.

Cómo fue la entradera en Beccar

El asalto ocurrió alrededor de las 3.34 del domingo en una vivienda del barrio cerrado Ovejitas I, ubicado sobre la calle Guido al 2500, en Beccar. Tres delincuentes ingresaron por la parte trasera de la propiedad y permanecieron entre 30 y 45 minutos en el interior.

Los asaltantes se llevaron 1.000 dólares, un teléfono Samsung S26 Plus, un reloj Garmin y una PlayStation 3. También realizaron una transferencia de 800.000 pesos desde la cuenta de Mercado Pago de la víctima y sustrajeron las llaves de un Honda Civic.

Antes de escapar, obligaron a Tomás Makintach a subir a su camioneta Ford Kuga y salieron del barrio cerrado. La barrera de acceso fue abierta por el personal de seguridad privada.

La secuencia había comenzado horas antes, cuando una vecina alertó a la Policía por ruidos sobre los techos de las viviendas de la zona. Efectivos policiales y personal de la Patrulla Municipal montaron un operativo cerrojo y revisaron propiedades cercanas.

Durante la inspección encontraron un bolso con un crique y sospecharon que los delincuentes podían haber ingresado al barrio cerrado lindero. Sin embargo, el personal de seguridad privada les impidió el acceso.

Los asaltantes circularon por distintas calles de Beccar hasta llegar a Murature, donde la víctima logró salir de la camioneta. Los delincuentes abandonaron el vehículo y escaparon a pie hacia el barrio San Cayetano.