Transporte fluvial: la Provincia creó un registro único para prestadores y embarcaciones

La medida del Ministerio de Transporte bonaerense unificará los datos de prestadores y embarcaciones. La inscripción será obligatoria y habrá un plazo excepcional de 60 días para los servicios que ya están habilitados, una vez que funcione el sistema informático.

Los prestadores de transporte fluvial de pasajeros de la provincia de Buenos Aires deberán incorporarse a un registro único que reunirá la información de las empresas y las embarcaciones que operan en aguas jurisdiccionales bonaerenses. La herramienta fue creada por el Ministerio de Transporte provincial, a cargo de Martín Marinucci, y apunta a mejorar la planificación y los controles de un servicio clave para la conectividad cotidiana de las comunidades del Delta.

La inscripción será obligatoria para los prestadores de servicios regulares, provisionales y especializados, así como para las embarcaciones afectadas a esas prestaciones. Quienes ya cuenten con habilitación tendrán un plazo excepcional de 60 días para completar el trámite, una vez que el sistema informático esté operativo.

La iniciativa busca centralizar los datos del sector y facilitar la fiscalización de los servicios. Para las localidades isleñas, donde las vías navegables son fundamentales para los desplazamientos diarios, la organización del transporte fluvial tiene un papel directo en la movilidad de vecinos, trabajadores y familias.

“El Delta bonaerense concentra una parte fundamental del transporte fluvial de pasajeros de nuestro país. Hablar de su crecimiento es también hablar de las familias, los trabajadores y las comunidades que necesitan de estos servicios para trasladarse todos los días”, afirmó Martín Marinucci.

El ministro agregó: “Nuestro compromiso es seguir construyendo un sistema de transporte más organizado, accesible y eficiente. Contar con información actualizada nos permite planificar mejor, fortalecer los controles y acompañar el desarrollo de las comunidades que dependen de la conectividad fluvial”.

Cómo funcionará el nuevo registro

La puesta en marcha estará a cargo de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial, conducida por Sandra Mayol. El área deberá unificar la información de los prestadores e incorporar progresivamente herramientas digitales para simplificar los procedimientos administrativos.

La normativa también contempla el uso del domicilio electrónico para agilizar las comunicaciones y las gestiones relacionadas con la inscripción y habilitación de los servicios.

El plazo de 60 días para los prestadores que ya están habilitados comenzará a regir cuando el sistema informático se encuentre operativo. La medida establece una inscripción por única vez, aunque el material difundido no precisa la fecha en que estará disponible la plataforma.

Con esta herramienta, el Ministerio de Transporte bonaerense busca fortalecer la gestión de los servicios fluviales y contar con información centralizada para planificar y fiscalizar una modalidad de transporte esencial para las comunidades que dependen de la conectividad por agua.