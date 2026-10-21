Vicente López inició obras para mejorar los accesos y la seguridad en la Estación Cetrángolo

Los trabajos en Florida abarcan 285 metros cuadrados de caminos peatonales e incluyen rampas, iluminación, cámaras de seguridad y mantenimiento del arbolado. La intervención busca mejorar la circulación de pasajeros y vecinos.

Los accesos peatonales a la Estación Cetrángolo, en Florida, comenzaron a ser renovados con una obra que contempla 285 metros cuadrados de nuevos caminos, rampas de accesibilidad, mejoras en la iluminación y la incorporación de cámaras de seguridad. Los trabajos se desarrollan en el entorno de las calles Esmeralda y Florida, en un sector utilizado a diario por pasajeros del ferrocarril Mitre y vecinos del barrio.

La intervención también incluye tareas sobre el arbolado, el retiro de un bicicletero deteriorado y mejoras destinadas a facilitar la circulación por un espacio que presentaba dificultades de mantenimiento y transitabilidad.

Durante una recorrida por el lugar, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, señaló: “Estamos recuperando un espacio que estaba abandonado, sucio, no se podía transitar, un lugar muy transitado del barrio de Florida. Seguimos haciendo obras que son parte de un plan de recuperar todos estos espacios públicos, que los vecinos puedan recuperar espacio verde y que puedan caminar en sus barrios tranquilos, seguros”.

La jefa comunal agregó: “Este lugar va a quedar más lindo, más limpio, más iluminado, va a tener nuevas cámaras. Así que toda esta obra esperamos que le mejore la vida a los vecinos de esta zona”.

Qué trabajos se realizarán en la estación

El proyecto prevé renovar 285 metros cuadrados de caminos peatonales y construir nuevas rampas para mejorar la accesibilidad. También se instalarán cámaras de seguridad y se reforzará la iluminación del entorno.

En materia de arbolado, está prevista la poda de más de 15 ejemplares, el retiro de árboles secos o en mal estado y cortes de raíces necesarios para mejorar las condiciones de los caminos. Además, se quitará un bicicletero deteriorado y fuera de uso para ordenar el espacio y facilitar el paso de los peatones.

Según se informó, los trabajos responden a planteos de vecinos que reclamaban mejoras en los caminos, la iluminación, la limpieza y el mantenimiento de los árboles.

La Estación Cetrángolo fue inaugurada el 4 de mayo de 1951 y lleva el nombre del médico argentino Antonio Cetrángolo, reconocido por sus aportes a la neumología.

Otras obras en los espacios públicos de Vicente López

La renovación del entorno de la estación se suma a otras intervenciones que el Municipio lleva adelante en distintos barrios.

En Munro, avanzan los trabajos en el Paseo Baigorria, donde se incorporarán espacios verdes, sectores de descanso, iluminación y cámaras de seguridad, además de mejoras en el estacionamiento. En el mismo barrio también se desarrolla la renovación integral de la Plazoleta Julio Martel.

El plan incluye mejoras en la Plaza Vienni, en Villa Martelli, y en la Plaza de los Inmigrantes. También contempla nuevos proyectos en distintos tramos de Blas Parera y en la calle Puerto Argentino, cerca de la estación de Carapachay.

Por otra parte, está prevista una próxima intervención en los alrededores de la Estación Padilla, en Villa Martelli.

Sobre el objetivo de estas iniciativas, Martínez sostuvo: “Cada espacio público que mejoramos, que recuperamos, son vecinos que viven más felices, niños que juegan en la puerta de su casa, personas mayores que caminan con tranquilidad, sin miedo a caerse. Eso es calidad de vida, eso es lo que tenemos en Vicente López y eso es por lo que vamos a seguir trabajando todo el tiempo”.