Repartidores recuperaron una moto robada con GPS en Tigre e incendiaron un auto

El episodio ocurrió en el barrio El Detalle, donde un grupo de trabajadores de aplicaciones llegó hasta una vivienda guiado por el rastreo satelital de la moto sustraída a un compañero. Hubo destrozos, un vehículo incendiado y un detenido.

Un grupo de repartidores de aplicaciones localizó una moto robada mediante su sistema de GPS en el barrio El Detalle, en Tigre, e irrumpió en una propiedad para recuperarla. Durante los incidentes hubo destrozos en el inmueble y un automóvil estacionado en la calle terminó completamente destruido por un incendio. Por el robo del rodado, la Policía detuvo a un sospechoso.

La búsqueda comenzó después de que delincuentes le sustrajeran la moto a uno de los trabajadores, quien la utilizaba como herramienta de trabajo. Sus compañeros se organizaron para seguir la señal del rastreo satelital, que los condujo hasta las inmediaciones de Rubén Darío y José Hernández.

Al llegar al lugar indicado, los repartidores ingresaron por la fuerza a una vivienda y provocaron destrozos. También se registraron saqueos dentro del inmueble, mientras la situación se extendía hacia la calle.

El auto incendiado y el hallazgo en el taller

En medio de los incidentes, el grupo atacó un automóvil estacionado frente a la propiedad y le prendió fuego. El vehículo quedó completamente destruido por las llamas.

La secuencia fue filmada por vecinos y por los propios repartidores. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran distintos momentos del episodio.

Según el relato difundido, el dueño de la vivienda sería el padre del presunto ladrón. El hombre aseguró que tenía un taller de motos y sostuvo que el vehículo buscado no estaba allí.

Sin embargo, los repartidores ingresaron al taller y encontraron la moto que habían ido a buscar. Tras el hallazgo, varios de los presentes celebraron la recuperación del rodado, según se observa en los videos difundidos.

El episodio terminó con la detención de un sospechoso por el robo de la moto.