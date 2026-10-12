Tigre celebró los 15 años del CAFyS Belgrano de Don Torcuato

El centro de salud municipal festejó su aniversario con una Kermés de la Salud que incluyó talleres, charlas médicas y propuestas lúdicas. Está ubicado en avenida Belgrano 1661 y brinda distintas prestaciones sanitarias.

El Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) Belgrano “Luis Krompolcas”, ubicado en Don Torcuato, cumplió 15 años y celebró el aniversario con una Kermés de la Salud que reunió a profesionales, vecinos y autoridades del Municipio de Tigre.

La jornada incluyó talleres de concientización, charlas abiertas a cargo de médicos, entrega de folletería y actividades lúdicas y pedagógicas destinadas a la comunidad.

Qué servicios ofrece el CAFyS Belgrano

El centro de salud funciona en avenida Belgrano 1661 y forma parte de la red sanitaria municipal. Entre las prestaciones que brinda se encuentran las consultas de salud para adultos, pediatría, odontología y controles de embarazo, entre otras.

El aniversario permitió reunir distintas propuestas vinculadas con la prevención y la información sanitaria, en un espacio que atiende las consultas de los vecinos de Don Torcuato.