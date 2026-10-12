Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega: se habían casado hace un mes en San Isidro

La actriz y conductora confirmó la ruptura a través de sus redes sociales. La pareja había celebrado su casamiento el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, después de seis años de relación.

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega se conoció este lunes, poco más de un mes después de que la actriz y conductora se casara con el cantante en el Registro Civil de San Isidro. La noticia fue confirmada por Prandi a través de una historia de Instagram, en la que expresó su dolor por el final de la relación.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

La conductora también explicó por qué decidió hacer pública la ruptura en este momento. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, señaló.

El casamiento en San Isidro y una relación de seis años

La pareja había formalizado su relación el pasado 15 de septiembre, en una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro. El matrimonio llegó después de seis años juntos, en una historia que comenzó en 2020, durante la pandemia de Covid-19.

Meses atrás, Prandi había contado que el primer contacto se produjo a través de Instagram, cuando Ortega le escribió después de ver una fotografía de unas vacaciones en Cuba.

“Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas”, había relatado en una entrevista televisiva.

Qué dijo Julieta Prandi sobre los motivos de la separación

En su mensaje, la actriz también hizo referencia a las versiones que habían circulado en los últimos días sobre una supuesta relación tirante con sus cuñados. Prandi había desmentido esas versiones en distintas oportunidades y manifestado que mantenía un buen vínculo con sus suegros, Ramón “Palito” Ortega y Evangelina Salazar.

Al referirse al final de la relación, dejó en claro que la decisión respondía a cuestiones propias de la pareja. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”, expresó.

Por último, Prandi delimitó el alcance de sus declaraciones públicas sobre la ruptura: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.